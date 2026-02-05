Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos

Es la duodécima ciudad española con mayores problemas de congestión de tráfico, según un informe de una empresa de navegación

Retención de tráfico en la Avenida de Madrid, en Vigo.

Retención de tráfico en la Avenida de Madrid, en Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El tráfico en Vigo es cada vez más complicado. En vísperas de que entren en vigor las zonas de bajas emisiones a lo largo del presente año, cuyos efectos son todavía impredecibles, es cada vez más habitual que vecinos y visitantes se encuentren con atascos y se vean obligados a armarse de paciencia para llevarlos de la mejor manera posible, condicionados en muchos casos por las obras de mejora que se están acometiendo en muchos puntos de la ciudad. Así lo refleja el informe anual de la empresa de navegación TomTom, que asegura que los vigueses perdieron en 2025 de media 56 horas (casi dos días y medio) en atascos (tiempo que se ven obligados a circular por debajo de 10 kilómetros por hora por la densidad de circulación).

La comparativa con el resto de ciudades españolas deja a Vigo como la duodécima urbe con un índice de mayor congestión, muy cerca de colarse en este particular «top ten» al acercarse a Santander y Alicante. Está, además, con peores datos que A Coruña, la otra ciudad gallega analizada en el estudio y cuya situación se mantiene estable respecto a 2024. Los datos del estudio recogen que los conductores pueden recorrer en Vigo en 15 minutos 6,8 kilómetros a una media de 27,3 kilómetros por hora. El tiempo es un 31,4% más elevado de lo que llevaría conducir la misma distancia en condiciones de fluidez, un 1,4% más que en 2024

Noticias relacionadas y más

La ciudad española con un índice de congestión de tráfico más elevada es Valencia, por delante de Barcelona y Madrid. A nivel europeo, por su parte, Vigo ocupa el puesto 209 como urbe más afectada por los atascos, liderando el ranking continental Dublín, donde se perdieron 191 horas en atascos durante el pasado año. Tomando como referencia todo el planeta, la posición viguesa es la 376. El tráfico más complicado del mundo se da en Ciudad de México.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  3. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  4. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  5. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  6. Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
  7. Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
  8. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

Tres aviones frustran el aterrizaje en Vigo por los fuertes vientos

Tres aviones frustran el aterrizaje en Vigo por los fuertes vientos

Vigo, incomunicada por tren: suspendidos todos los servicios debido a la borrasca Leonardo

Vigo, incomunicada por tren: suspendidos todos los servicios debido a la borrasca Leonardo

El cielo complica (aún más) la cuesta de enero en la hostelería de Vigo: «Se está trabajando bastante mal»

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci

Un vigués afronta casi 6 años de cárcel acusado de «someter» a su exmujer durante los más de 50 años de matrimonio

Un vigués afronta casi 6 años de cárcel acusado de «someter» a su exmujer durante los más de 50 años de matrimonio

El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos

El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos

El Concello de Vigo cierra los parques municipales, el paseo del Lagares y los cementerios por el temporal

El Concello de Vigo cierra los parques municipales, el paseo del Lagares y los cementerios por el temporal
Tracking Pixel Contents