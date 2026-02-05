El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos

El tráfico en Vigo es cada vez más complicado. En vísperas de que entren en vigor las zonas de bajas emisiones a lo largo del presente año, cuyos efectos son todavía impredecibles, es cada vez más habitual que vecinos y visitantes se encuentren con atascos y se vean obligados a armarse de paciencia para llevarlos de la mejor manera posible, condicionados en muchos casos por las obras de mejora que se están acometiendo en muchos puntos de la ciudad. Así lo refleja el informe anual de la empresa de navegación TomTom, que asegura que los vigueses perdieron en 2025 de media 56 horas (casi dos días y medio) en atascos (tiempo que se ven obligados a circular por debajo de 10 kilómetros por hora por la densidad de circulación).

La comparativa con el resto de ciudades españolas deja a Vigo como la duodécima urbe con un índice de mayor congestión, muy cerca de colarse en este particular «top ten» al acercarse a Santander y Alicante. Está, además, con peores datos que A Coruña, la otra ciudad gallega analizada en el estudio y cuya situación se mantiene estable respecto a 2024. Los datos del estudio recogen que los conductores pueden recorrer en Vigo en 15 minutos 6,8 kilómetros a una media de 27,3 kilómetros por hora. El tiempo es un 31,4% más elevado de lo que llevaría conducir la misma distancia en condiciones de fluidez, un 1,4% más que en 2024

La ciudad española con un índice de congestión de tráfico más elevada es Valencia, por delante de Barcelona y Madrid. A nivel europeo, por su parte, Vigo ocupa el puesto 209 como urbe más afectada por los atascos, liderando el ranking continental Dublín, donde se perdieron 191 horas en atascos durante el pasado año. Tomando como referencia todo el planeta, la posición viguesa es la 376. El tráfico más complicado del mundo se da en Ciudad de México.