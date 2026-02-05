Suspendido el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo por el temporal
Mar de Ons y Nabia cancelan las travesías desde y hacia Cangas y Moaña por el mal tiempo
La potente borrasca Leonardo ha dejado a Vigo sin trenes, está complicando los aterrizajes en el aeropuerto de Peinador y ahora también obliga a suprimir el transporte de ría desde y hacia O Morrazo.
El servicio de transporte marítimo entre Cangas y Moaña hacia y desde Vigo ha tenido que suspenderse debido a las condiciones meteorológicas adversas que este jueves se registran en Galicia.
Así, en la mañana de este jueves la naviera Mar de Ons ha explicado que, debido a las malas condiciones meteorológicas, procedía a cancelar el servicio entre Cangas y Vigo, siendo las últimas salidas la de las 10.30 horas desde Cangas y la de las 11.00 horas desde Vigo.
Por su parte, Nabia ha informado de que también procede a la cancelación de todas las salidas desde Moaña y Vigo debido al temporal por lo que la última salida ha sido la de las 10.30 horas desde la ciudad olívica.
