Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo

La cancelación afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia desde Guixar y Urzáiz

Los usuarios también se quedan sin medios alternativos por carretera; Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de forma gratuita

La estación de Urzáiz esta mañana, completamente vacía a causa de la suspensión de trenes por el temporal Leonardo.

La estación de Urzáiz esta mañana, completamente vacía a causa de la suspensión de trenes por el temporal Leonardo. / Elena Villanueva

Patricia Pedrido Davila

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social.

La suspensión afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia que conectan las estaciones de Guixar con Santiago, Tui y Ourense; y Urzáiz con Santiago. Renfe comunica además que no hay posibilidad de medios alternativos por carretera, por lo que ha habilitado cambios y anulaciones de forma totalmente gratuita.

Una estación vacía tras un aviso de madrugada

Renfe informó a los usuarios afectados por la suspensión de todos los servicios a través de un mensaje que se envió esta madrugada. «Debido a los avisos por condiciones meteorológicas adversas el día 05/02 en Galicia, tu tren de media distancia 9082 no circulará entre Vigo y Santiago, por el mismo motivo no se dispone de plan alternativo por carretera. Renfe ha habilitado devoluciones y cambios gratuitos para los trenes afectados. Sentimos las molestias», rezaba el mensaje enviado a los usuarios que tenían billete para este servicio.

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana.

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana. / Elena Villanueva

El aviso brindó una imagen insólita de la terminal de Urzáiz: completamente vacía. Tanto las taquillas como el acceso a las vías ofrecían el aspecto de una «estación fantasma». El mensaje enviado a los usuarios evitó los desplazamientos hasta Vialia y las colas de usuarios tramitando sus reclamaciones.

