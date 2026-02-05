Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
La cancelación afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia desde Guixar y Urzáiz
Los usuarios también se quedan sin medios alternativos por carretera; Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de forma gratuita
El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social.
La suspensión afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia que conectan las estaciones de Guixar con Santiago, Tui y Ourense; y Urzáiz con Santiago. Renfe comunica además que no hay posibilidad de medios alternativos por carretera, por lo que ha habilitado cambios y anulaciones de forma totalmente gratuita.
Una estación vacía tras un aviso de madrugada
Renfe informó a los usuarios afectados por la suspensión de todos los servicios a través de un mensaje que se envió esta madrugada. «Debido a los avisos por condiciones meteorológicas adversas el día 05/02 en Galicia, tu tren de media distancia 9082 no circulará entre Vigo y Santiago, por el mismo motivo no se dispone de plan alternativo por carretera. Renfe ha habilitado devoluciones y cambios gratuitos para los trenes afectados. Sentimos las molestias», rezaba el mensaje enviado a los usuarios que tenían billete para este servicio.
El aviso brindó una imagen insólita de la terminal de Urzáiz: completamente vacía. Tanto las taquillas como el acceso a las vías ofrecían el aspecto de una «estación fantasma». El mensaje enviado a los usuarios evitó los desplazamientos hasta Vialia y las colas de usuarios tramitando sus reclamaciones.
