Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

«Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio», ha escrito Adif en su cuenta de la red social X. «Existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos», ha explicado Renfe a través de la misma red social.

La suspensión afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia que conectan las estaciones de Guixar con Santiago, Tui y Ourense; y Urzáiz con Santiago. Renfe comunica además que no hay posibilidad de medios alternativos por carretera, por lo que ha habilitado cambios y anulaciones de forma totalmente gratuita.

Una estación vacía tras un aviso de madrugada

Renfe informó a los usuarios afectados por la suspensión de todos los servicios a través de un mensaje que se envió esta madrugada. «Debido a los avisos por condiciones meteorológicas adversas el día 05/02 en Galicia, tu tren de media distancia 9082 no circulará entre Vigo y Santiago, por el mismo motivo no se dispone de plan alternativo por carretera. Renfe ha habilitado devoluciones y cambios gratuitos para los trenes afectados. Sentimos las molestias», rezaba el mensaje enviado a los usuarios que tenían billete para este servicio.

Noticias relacionadas

Las taquillas de la estación de tren de Urzáiz completamente vacías, esta mañana. / Elena Villanueva

El aviso brindó una imagen insólita de la terminal de Urzáiz: completamente vacía. Tanto las taquillas como el acceso a las vías ofrecían el aspecto de una «estación fantasma». El mensaje enviado a los usuarios evitó los desplazamientos hasta Vialia y las colas de usuarios tramitando sus reclamaciones.