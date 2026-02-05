El sindicato policial Jupol amenaza con movilizaciones en Vigo: «Existe un déficit cercano a los 100 policías»

El sindicato JUPOL ha mostrado su absoluta incredulidad y preocupación ante la propuesta del Ministerio del Interior sobre el movimiento de plazas en las comisarías de la Policía Nacional de la provincia de Pontevedra, un reparto que considera «muy por debajo» de las necesidades reales de seguridad ciudadana.

Según denuncia JUPOL, el número de agentes asignados no cubre ni las carencias mínimas actuales, en un contexto en el que la población ha aumentado de forma considerable en los últimos años, se han creado y ampliado grupos policiales y, además, la delincuencia mantiene una tendencia al alza. Solo en la ciudad de Vigo existe un déficit cercano a los 100 policías de la escala básica, agravado por un catálogo de puestos de trabajo «obsoleto» que no se ajusta a la realidad operativa, aseguran desde el sindicato.

Además, JUPOL sigue denunciando un aumento de la criminalidad en las calles, especialmente la relacionada con los delitos más graves. «Unos datos, irrefutables y recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que desmontan por completo el relato gubernamental. Lejos de avanzar hacia una mayor seguridad, España está inmersa en una escalada de delitos violentos y de especial gravedad», aseguran. «Desde JUPOL advertimos que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces. A ello se suma el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez más desprotegidas ante el crecimiento de la violencia», afirman.

«Resulta especialmente preocupante la pérdida del principio de autoridad, alentada por la falta de respaldo político y judicial a la labor policial y que se demuestra con las 17.000 agresiones que sufrieron los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2024», anotan.

JUPOL exige al Gobierno una batería de medidas legislativas urgentes que refuercen la protección jurídica de los agentes y restauren el respeto institucional hacia quienes garantizan la seguridad. Un reparto que JUPOL califica de «irresponsable». La distribución prevista por Interior contempla:

Vigo–Redondela: 11 policías, 4 oficiales y 9 subinspectores

Pontevedra: 4 policías, 2 oficiales y 3 subinspectores

Resto de comisarías de la provincia: 4 policías y 3 subinspectores a repartir

Para JUPOL, estas cifras resultan «claramente insuficientes», especialmente en un momento en el que aseguran que el narcotráfico está reforzando su presencia logística en las rías gallegas, con especial incidencia en la zona de Arousa. «El Ministerio sigue tomando decisiones desde un despacho, de espaldas a la realidad que viven los policías en la calle y los ciudadanos que dependen de su protección», denuncian desde el sindicato.

JUPOL alerta también de que las Unidades de Seguridad Ciudadana, y en especial los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), GOPD y USC, se encuentran tensionadas y al límite, sosteniendo la seguridad de la provincia gracias al sobreesfuerzo constante de los agentes. «La falta de personal ha provocado en los últimos años un desmantelamiento progresivo de radiopatrullas, obligadas a asumir todo tipo de servicios, incluidas custodias hospitalarias y servicios estáticos, que reducen de forma alarmante la presencia policial en la vía pública. Esto genera situaciones en las que no hay patrullas disponibles para atender incidencias urgentes. Además, estos destinos se han convertido en puestos poco atractivos por la sobrecarga de trabajo, la exposición permanente al riesgo y la falta de reconocimiento profesional, lo que provoca desgaste físico y psicológico en las plantillas y repercute directamente en la seguridad ciudadana», denuncian.

Ante esta situación, JUPOL exige un refuerzo real e inmediato de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana en la Comisaría de Vigo-Redondela, ampliando ese refuerzo al resto de comisarías de la provincia, así como un aumento de efectivos en las unidades de investigación, especialmente en la Comisaría de Distrito Centro de Vigo. El sindicato advierte de que, si el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía no rectifican, propondrá un calendario de movilizaciones junto a otras organizaciones sindicales policiales y asociaciones vecinales. «La seguridad de los ciudadanos de Pontevedra no puede depender del sacrificio permanente de unos policías que ya están al límite. Sin más agentes en la calle, la seguridad se resiente», concluye JUPOL.