Renfe prolonga el corte ferroviario desde y hacia Vigo, como mínimo, hasta la mañana del viernes

Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra permanecerán aislados en términos ferroviarios más de 48 horas. Renfe acaba de comunicar que mantendrá la suspensión del tráfico desde y hacia la ciudad, al menos, hasta el mediodía de este viernes 6 de febrero. La medida adoptada en la madrugada del jueves se prolongará durante una mañana más al no mejorar la situación metereológica en la franja occidental gallega.

«Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico», señalan a través de sus redes sociales. La supresión de este servicio es a petición de la operadora pública, ya que Adif no ha clausurado la línea. Este jueves se han cancelado 46 circulaciones con origen y destino en las estaciones de Vigo-Guixar y Vigo-Urzáiz, afectando también a otros municipios como Pontevedra, Redondela, Ourense y Vilagarcía de Arousa. La cifra de afectados podría superar los 5.000 en una sola jornada.

Los trayectos afectados son los Vigo Urzáiz/Guixar a Santiago, y por la línea del Miño hacia Tui -con continuidad a Portugal- y Ourense. Al mismo tiempo se añade, dada la situación en el interior de la provincia, la línea convencional a O Carballiño y Santiago. Los viajes entre A Coruña y la capital gallega continuarán operando aunque «con algún retraso».

Desde la operadora pública han bloqueado la venta para todos estos servicios y se han activado los cambios y anulaciones sin coste alguno. Al mismo tiempo habrá personal en las estaciones para informar a todos los viajeros afectados.

El Concello de Vigo pide autobuses

El Concello de Vigo acaba de reclamar a la operadora pública «un servicio de autobuses alternativos al tren» ante las condiciones de inoperatividad de la red ferroviario.

