Leixões concreta su ofensiva comercial frente al puerto de Vigo: contenedores, coches, cruceros y metales

El Seraphine es un buque Ro-Ro de 236 metros de eslora con 5.000 metros lineales de capacidad de carga. Opera para la naviera CLdN, que lo mandó construir en un astillero de Corea del Sur. Prevé llegar casi a medianoche de este sábado al puerto belga de Brujas procedente de la terminal multiusos de Leixões: es una ruta que hace dos veces por semana —incluye escala en Rótterdam— y transporta furgonetas ensambladas en la factoría de Stellantis en Mangualde.

La terminal marítima de Matosinhos tiene muchas esperanzas puestas en este segmento de mercancía, el de los vehículos, y es, de hecho, un objetivo claro de futuro en su Plan Estratégico 2025-2035. El nuevo puerto, el mismo que necesitará un relleno equivalente a 40 campos como Balaídos y una inversión asociada de 1.020 millones de euros, competirá con Vigo en coches, contenedores, cruceros y productos siderúrgicos.

La Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) ha difundido ya el documento completo que traza su hoja de ruta a 10 años vista, una vez se ha cerrado el periodo de consultas —este 2 de febrero— para la evaluación ambiental del proyecto de ampliación. En él identifica la competencia que tiene su hinterland, o área de influencia, y especifica en qué productos quiere medrar.

El ya anunciado es el de contenedores, que absorberá buena parte de la inversión prevista por cuanto requerirá enormes dragados —para ampliar los calados hasta 15,5 metros— y contará con siete grúas post-Panamax y terminal ferroviaria. Y anticipa también que proyecta la recuperación de dos rutas para la exportación de vehículos con la «creación» de una AEM (Autoestrada do Mar) con Reino Unido e Irlanda, así como con operaciones de «transbordo» hacia el norte de África.

Aunque Leixões lleva expidiendo vehículos de Stellantis Mangualde desde febrero de 2024 con el sistema de carga directa —los coches entran en los Ro-Ro por sus propios medios—, esta terminal está especializada en su transporte por camión (indirecta). Ha experimentado un crecimiento estratosférico, hasta las 1,4 millones de toneladas, con un avance entre enero y noviembre de 2025 del 27%, según sus datos oficiales. Toda vez que su hinterland llega hasta Madrid —lo indica textualmente el Plan—, el puerto luso puede aspirar a captar mercancía de factorías de todo el oeste y centro de España. Vigo cerró el pasado ejercicio con 1,38 millones de toneladas en Ro-Ro, aunque su fuerte es el movimiento de coches en régimen de mercancía (carga directa): 671.665 unidades, un 1,5% más y solo por detrás de Barcelona.

En el segmento de los cruceros, el excepcional ejercicio olívico permitió alcanzar los 306.127 pasajeros, frente a los más de 220.600 de Leixões. Su Plan fija el objetivo, como «oportunidad», de captar nuevas rutas dentro de los itinerarios del Norte de Europa, aprovechando que bajar a Lisboa sería «un día más de viaje». Aunque con menor énfasis, las mercancías siderúrgicas también han sido incorporadas por la APDL al listado de productos a captar dentro de esta ofensiva para ser, como ya desgranó FARO de las declaraciones de su ministro de Infraestruturas, el puerto de referencia «no solo de Portugal, sino de todo el norte de España».

La construcción de la terminal norte de contendores de Leixões, la «joya de la corona» para el Gobierno de Lisboa, arrancará dentro de dos años —enero de 2028— y estará finiquitado en agosto de 2032. Eso sí, pese a la enorme magnitud del nuevo muelle y su coste, el Plan Estratégico, firmado por el secretário de Estado das Infraestruturas y el presidente de la APDL, Hugo Espírito Santo y João Pedro Neves, respectivamente, ya piensa a muy largo plazo. «Este plan incorpora el pleno aprovechamiento de la posibilidad de ampliar el puerto de Leixões, considerando la configuración actual de sus límites físicos. Una expansión futura, más allá del horizonte de 2035, requiere pensar en proyectos de expansión portuaria que trasciendan la configuración física actual, extendiéndose más allá del puerto en el lado marítimo».