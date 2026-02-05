Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE convoca en Vigo unas jornadas sobre movilidad y urbanismo inclusivo

El encuentro, este viernes a las 18.00 horas en el Hotel AC Palacio Universal, abordará las necesidades de las personas con movilidad reducida bajo el lema «Construíndo espazos para todas as persoas, facendo visible o invisible»

Regades, con alcaldes y ediles socialistas de la provincia.

Regades, con alcaldes y ediles socialistas de la provincia. / FDV

R. V.

El PSOE provincial de Pontevedra celebrará este viernes en Vigo unas jornadas sobre movilidad y accesibilidad con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo en torno a un urbanismo inclusivo, pensado para dar respuesta —señalan— a las necesidades reales de toda la ciudadanía. La cita, bajo el lema «Construíndo espazos para todas as persoas, facendo visible o invisible», tendrá lugar a las 18.00 horas en el Hotel AC Palacio Universal.

La iniciativa pone el foco en las dificultades con las que se encuentran las personas con movilidad reducida y en las barreras físicas y urbanísticas que, a menudo, pasan desapercibidas pero condicionan de forma decisiva la autonomía personal y la calidad de vida. Desde la organización provincial subrayan la necesidad de avanzar hacia ciudades “más humanas” y accesibles, en las que nadie quede atrás.

La jornada será inaugurada por David Regades, secretario xeral del PSdeG en la provincia; Israel Mercader, secretario provincial de Discapacidad; Ana Laura Iglesias, portavoz del PSdeG en la Deputación; Carmela Silva, presidenta del PSdeG; y Xosé Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del partido en Galicia.

El programa contará con la participación de profesionales y especialistas del ámbito del urbanismo, la arquitectura y la accesibilidad, además de responsables políticos con experiencia en planificación urbana. Entre los ponentes figuran María Xosé Caride, concejala de Urbanismo del Concello de Vigo; Diego Piñeiro, arquitecto de COGAMI; el arquitecto y urbanista Gregorio Agís; e Iria Sobrino, doctora arquitecta y urbanista.

Según trasladó el PSOE provincial, las distintas intervenciones aportarán una visión complementaria desde el conocimiento técnico y la experiencia institucional, con el fin de analizar los retos actuales de la movilidad urbana y proponer soluciones que tengan en cuenta la diversidad funcional de la sociedad.

El secretario xeral provincial, David Regades, destacó que «estas xornadas teñen unha grande importancia, xa que é fundamental dar visibilidade a realidades que moitas veces permanecen ocultas e avanzar na construción de espazos públicos pensados tamén para as persoas con mobilidade reducida». En esa línea, añadió: «desde o PSOE queremos ser especialmente sensibles con estas situacións e poñernos, aínda que sexa por un momento, na pel das persoas que conviven día a día con estas dificultades».

Desde una perspectiva política, la formación sostiene que la accesibilidad y la movilidad inclusiva deben convertirse en un eje central de las políticas públicas, con más compromiso institucional, planificación e inversión para garantizar el derecho a moverse con autonomía y seguridad.

Povisa cierra 2025 con 23.500 operaciones y 90.000 urgencias

Los gerentes de Termavi y TKE se culpan en el juicio por la caída de un operario desde el foso de un elevador en una grúa del Puerto

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

El Concello de Vigo reclama a la Xunta el coste de la reparación de la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro

El BNG exige otro modelo de movilidad en Vigo por los problemas de atascos

Personal de Atención Primaria lleva sus protestas al centro de salud de la calle Cuba

El PSOE convoca en Vigo unas jornadas sobre movilidad y urbanismo inclusivo

El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos

