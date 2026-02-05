Accesibilidad
El PSOE convoca en Vigo unas jornadas sobre movilidad y urbanismo inclusivo
El encuentro, este viernes a las 18.00 horas en el Hotel AC Palacio Universal, abordará las necesidades de las personas con movilidad reducida bajo el lema «Construíndo espazos para todas as persoas, facendo visible o invisible»
El PSOE provincial de Pontevedra celebrará este viernes en Vigo unas jornadas sobre movilidad y accesibilidad con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y diálogo en torno a un urbanismo inclusivo, pensado para dar respuesta —señalan— a las necesidades reales de toda la ciudadanía. La cita, bajo el lema «Construíndo espazos para todas as persoas, facendo visible o invisible», tendrá lugar a las 18.00 horas en el Hotel AC Palacio Universal.
La iniciativa pone el foco en las dificultades con las que se encuentran las personas con movilidad reducida y en las barreras físicas y urbanísticas que, a menudo, pasan desapercibidas pero condicionan de forma decisiva la autonomía personal y la calidad de vida. Desde la organización provincial subrayan la necesidad de avanzar hacia ciudades “más humanas” y accesibles, en las que nadie quede atrás.
La jornada será inaugurada por David Regades, secretario xeral del PSdeG en la provincia; Israel Mercader, secretario provincial de Discapacidad; Ana Laura Iglesias, portavoz del PSdeG en la Deputación; Carmela Silva, presidenta del PSdeG; y Xosé Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del partido en Galicia.
El programa contará con la participación de profesionales y especialistas del ámbito del urbanismo, la arquitectura y la accesibilidad, además de responsables políticos con experiencia en planificación urbana. Entre los ponentes figuran María Xosé Caride, concejala de Urbanismo del Concello de Vigo; Diego Piñeiro, arquitecto de COGAMI; el arquitecto y urbanista Gregorio Agís; e Iria Sobrino, doctora arquitecta y urbanista.
Según trasladó el PSOE provincial, las distintas intervenciones aportarán una visión complementaria desde el conocimiento técnico y la experiencia institucional, con el fin de analizar los retos actuales de la movilidad urbana y proponer soluciones que tengan en cuenta la diversidad funcional de la sociedad.
El secretario xeral provincial, David Regades, destacó que «estas xornadas teñen unha grande importancia, xa que é fundamental dar visibilidade a realidades que moitas veces permanecen ocultas e avanzar na construción de espazos públicos pensados tamén para as persoas con mobilidade reducida». En esa línea, añadió: «desde o PSOE queremos ser especialmente sensibles con estas situacións e poñernos, aínda que sexa por un momento, na pel das persoas que conviven día a día con estas dificultades».
Desde una perspectiva política, la formación sostiene que la accesibilidad y la movilidad inclusiva deben convertirse en un eje central de las políticas públicas, con más compromiso institucional, planificación e inversión para garantizar el derecho a moverse con autonomía y seguridad.
