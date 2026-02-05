Povisa cierra 2025 con 23.500 operaciones y 90.000 urgencias

Un total de 23.579 operaciones, 405.229 consultas, 198.253 pruebas de radiodiagnóstico, 90.361 urgencias y 16.887 ingresos. Es el balance de actividad que hacer el Hospital Ribera Povisa al cierre del año pasado. Asegura, además, que «ha logrado mejorar los tiempos de respuesta en la atención a los pacientes, tanto en especialistas como en urgencias e intervenciones».

A través de un comunicado, Ribera Povisa informa de que ha conseguido renovar la acreditación «de calidad y seguridad del sector sanitario más exigente y prestigiosa del mundo», la Joint Commission International, por cuarta vez (la primera fue en 2013), siendo el único hospital de Galicia que cuenta con ella.

Detalla que ha invertido 2,9 millones de euros para modernizar de los equipos y el sistema informático, para mejorar la comunicación e información a la población, por ejemplo, con la integración en Ianus y en e-Saúde, que era un requisito del último contrato firmado con el Sergas.

Laboratorio

Renovó «por completo» el laboratorio de análisis clínicos con la incorporación de nuevos equipos (dos de bioquímica y dos de inmunología), con lo que ha podido ampliar el catálogo de pruebas que realiza y mejorar los tiempos de obtención de resultados. Su actividad ha crecido un 14% en un año, con una media de 3.000 tubos al día, sumados los de hematología y microbiología. Más de tres millones de determinaciones al año .

Mejoró la accesibilidad para personas daltónicas y renovó dos de sus ascensores, así como la flota de vehículos asistenciales. Además, amplió su vínculo con el deporte del área al convertirse en proveedor médico oficial del Club Balonmán Cangas.