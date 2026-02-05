Personal de Atención Primaria lleva sus protestas al centro de salud de la calle Cuba
Denuncian un déficit de hasta siete médicos —especialmente en el turno de tarde— y advierte de listas de espera que superan los 15 días en algunos casos
Personal de Atención Primaria del área sanitaria de Vigo se concentró este mediodía ante el centro de salud de la calle Cuba, convocado por la comisión de centro, para denunciar que la falta de efectivos está provocando un deterioro de las condiciones laborales y de la calidad asistencial. La protesta se desarrolló al grito de «sen persoal non hai sanidade» y eligió este ambulatorio por ser, según los convocantes, uno de los que presenta peores condiciones de toda el área debido a un déficit de hasta siete profesionales médicos, sobre todo en el turno de tarde.
Las organizaciones sindicales que integran la comisión sostienen que el problema no es puntual, sino que se está cronificando. La presidenta de la comisión, Pilar Rodríguez, alertó de que «non para de aumentar, e mesmo ten empeorado tras as últimas incorporacións no mes de xaneiro, deixando a Atención Primaria nunha situación crítica».
La comisión vincula esta situación con una sobrecarga laboral sostenida en los centros, que —según denuncian— crece año tras año sin soluciones efectivas. A la falta de profesionales en algunas categorías, añaden, se suma la ausencia de sustituciones en otras y la falta de refuerzo en áreas administrativas, que atribuyen a decisiones de gestión. «Non por falta de profesionais senón por falta de vontade por parte da Xerencia», afirman.
Sesenta pacientes al día
En el plano asistencial, la comisión asegura que la presión asistencial está llevando a atender entre 50 y 60 pacientes al día, lo que limita el trabajo de promoción de la salud, esencial en Primaria. También advierten de dificultades para organizar el funcionamiento diario por falta de personal y medios materiales, mientras se exige a los equipos que los centros se «autoxestionen» sin apoyo suficiente.
Como consecuencia, señalan efectos ya visibles para la población: listas de espera que, en el mejor de los casos, superan los 15 días, cupos sin profesional de referencia atendidos cada jornada por un médico distinto y una mayor presión sobre los Puntos de Atención Continuada (PAC) y las Urgencias hospitalarias.
Medidas urgentes
La comisión de centro exige a la dirección del área sanitaria que asuma un papel más activo en la gestión de Atención Primaria y adopte medidas urgentes, escuchando las demandas que, aseguran, se trasladan a través de la representación legal. «Teñen que tomar medidas urxentes, e non dubidaremos en continuar as mobilizacións se non se abordan estas problemáticas dunha vez por todas», concluyen.
