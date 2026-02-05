El magistrado Manuel Ángel Pereira se pone al frente de los jueces civiles de Vigo

La reforma legal que ha derivado en la creación del Tribunal de Instancia de Vigo supone toda una revolución. Además de los cambios estructurales y organizativos que se están acometiendo en la Ciudad de la Justicia, que han supuesto en la práctica la desaparición de los juzgados unipersonales, junto a la figura del máximo presidente de este tribunal, que ejerce Germán Serrano, ha surgido un nuevo cargo: el del presidente de la Sección Civil, una de las ocho áreas que conforman el recién implantado modelo judicial. Y ya hay un nombre para este puesto. Manuel Ángel Pereira Costas, un magistrado con casi 25 años de experiencia a sus espaldas, ocupará el cargo.

«Afronto esta etapa con satisfacción y agradecido por la confianza depositada por mis compañeros», valoró Pereira este jueves tras la junta de jueces sectorial en la que fue designado. Él era el único candidato para estar al frente de la Sección Civil, conformada en la actualidad por 13 jueces y juezas y que, por tanto, reúne los requisitos que exige la ley (ocho o más magistrados) para tener un presidente. El Ministerio de Justicia ha avanzado que creará la octava plaza de la Sección de Instrucción, la que eliminó en 2025 para crear la segunda de Violencia sobre la Mujer, lo que permitirá cuando esto se materialice que los jueces instructores también tengan su propio presidente.

Normas de reparto o unificación de criterios

Las funciones de los presidentes de secciones ya están reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente en el artículo 168.3 o en el 170. Una de las principales será la de «coordinar, bajo la dirección de la Presidencia del Tribunal de Instancia, el funcionamiento de su sección adoptando las resoluciones precisas para la buena marcha de la misma». Entre sus facultades estarán por ejemplo convocar juntas sectoriales de cara a abordar importantes cuestiones de funcionamiento como, explica el propio Manuel Ángel Pereira, normas de reparto, unificación de criterios u otros asuntos relevantes que les afecten. La competencia del magistrado elegido este jueves se ciñe a los jueces que llevan asuntos civiles ordinarios, ya que los de Familia o la magistrada de lo Mercantil pertenecen a otras secciones del Tribunal de Instancia.

Pereira ejerce como juez desde 2002. Natural de Pontevedra y de 54 años de edad, sus primeros destinos fueron Caldas de Reis y Lugo, tras lo cual se trasladó a Vigo, donde fue el primer magistrado de Violencia sobre la Mujer que hubo en Galicia. En 2011 pasó a ser titular del Juzgado de Primera Instancia número 4, plaza en la que continúa en la actualidad, ahora en la nueva estructura derivada de la reforma legal.

El magistrado valora que el reto más «inmediato» que tienen por delante es precisamente toda la cuestión derivada de la creación del Tribunal de Instancia y, concretamente, «buscar la mayor coordinación y eficiencia posible», dice, con la Oficina Judicial que integran los letrados judiciales y los funcionarios. La «sobrecarga» de trabajo por el aluvión de litigiosidad civil de los últimos años en Vigo (si bien en 2025 hubo una bajada de procedimientos coincidiendo con la introducción de la mediación previa) es otra de las «preocupaciones» en este ámbito.