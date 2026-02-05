Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ifevi da otro paso para dinamizar el recinto y avanza en una nueva tasación

El patronato ultima la licitación del contrato que diseñará el plan estratégico acordado a finales del año pasado

Reunión de los miembros del patronato del Ifevi.

Vigo

El patronato del Ifevi quema etapas para contar lo antes posible con la hoja de ruta sobre la que debe asentarse el crecimiento del recinto. El órgano rector aprobó este jueves por unanimidad el pliego técnico que servirá para licitar la asistencia técnica que servirá para elaborar los planes funcional y estratégico, tal y como se acordó a finales del año pasado entre Xunta y Concello. De esta forma, próximamente se publicará la licitación del contrato, destacando fuentes de la Consellería de Emprego que el objetivo es «deseñar no menor prazo posible e con todas as garantías ambas ferramentas para orientar o desenvolvemento futuro do complexo».

Este trámite administrativo se activa en paralelo a la elaboración de una nueva valoración de las instalaciones del Ifevi, cumpliendo así el pacto alcanzado a tres bandas entre Concello, Xunta y Zona Franca de contratar una empresa homologada que revele las cifras aportadas por cada administración en el desarrollo del recinto ferial y que permitirá, por otro lado, el desembarco del Consorcio estatal en el patronato con una inversión de entre 18 y 20 millones para ejecutar una nueva ampliación.

El grupo de trabajo creado para potenciar el Ifevi (en el que están, además de las administraciones públicas, usuarios estratégicos como Conxemar, Navalia o Salón del Automóvil) ha trabajado las últimas semanas en identificar posibles mejoras del recinto como las relacionadas con accesos, aparcamientos o reordenación de espacios.

