Un herido leve tras atropellar una ambulancia a un jabalí a la altura de la antigua estación de autobuses de Vigo

Sobre las 21.15 de este jueves una ambulancia sufrió un accidente tras cruzarse en su camino un jabalí, en Vigo.

Según fuentes de la Policía Local el vehículo asistencial estaba circulando por la avenida Arquitecto Palacios cuando, ya entrando en la urbe a la altura de la antigua estación de autobuses, se cruzó un cerdo salvaje que fue atropellado. Como consecuencia del accidente uno de los ocupantes de la ambulancia resultó herido leve.

El accidente de este jueves vuelve a poner el foco en un problema que los vecinos de San Roque llevan tiempo denunciando: la presencia cada vez más habitual de jabalíes en un entorno ya plenamente urbano y a escasos metros de viviendas y del colegio Cluny. De hecho, en abril de 2025 residentes de la zona de la Rúa Carballo alertaron de la irrupción nocturna de varios ejemplares —incluidas crías— en fincas particulares, con destrozos en jardines, malos olores y ruidos continuos, y lamentaron entonces la falta de respuesta efectiva pese a las llamadas realizadas a distintos servicios.