Un herido leve tras atropellar una ambulancia a un jabalí a la altura de la antigua estación de autobuses de Vigo
Los cerdos salvajes cada vez son más habituales en esa zona de la ciudad olívica
R. V.
Sobre las 21.15 de este jueves una ambulancia sufrió un accidente tras cruzarse en su camino un jabalí, en Vigo.
Según fuentes de la Policía Local el vehículo asistencial estaba circulando por la avenida Arquitecto Palacios cuando, ya entrando en la urbe a la altura de la antigua estación de autobuses, se cruzó un cerdo salvaje que fue atropellado. Como consecuencia del accidente uno de los ocupantes de la ambulancia resultó herido leve.
El accidente de este jueves vuelve a poner el foco en un problema que los vecinos de San Roque llevan tiempo denunciando: la presencia cada vez más habitual de jabalíes en un entorno ya plenamente urbano y a escasos metros de viviendas y del colegio Cluny. De hecho, en abril de 2025 residentes de la zona de la Rúa Carballo alertaron de la irrupción nocturna de varios ejemplares —incluidas crías— en fincas particulares, con destrozos en jardines, malos olores y ruidos continuos, y lamentaron entonces la falta de respuesta efectiva pese a las llamadas realizadas a distintos servicios.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado