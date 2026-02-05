Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde habrá vivienda pública protegida en Vigo? Cuatro barrios en el punto de mira

Xunta y Concello tienen promociones en marcha, pero también actuaciones planificadas para engordar un parque residencial público paralizado durante años

Parcela en Esturáns donde el Concello construirá un edificio con 27 viviendas.

Parcela en Esturáns donde el Concello construirá un edificio con 27 viviendas. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El crecimiento espectacular del Registro Único de Demandantes de Vivienda en Vigo se explica por las distintas promociones que Xunta y Concello tienen en marcha en la ciudad para generar centenares de pisos públicos con protección, una modalidad «olvidada» durante muchos años por la crisis. La actuación más visible por el momento es la que está llevando a cabo el Gobierno gallego en Navia, donde están en obras más de 300 inmuebles con la previsión de poder entregar los primeros en 2027. En esta zona, el objetivo autonómico es llegar en los próximos años a las 1.600 viviendas construidas, consiguiendo así una ampliación total del barrio que creció de manera fulgurante a partir de 2005.

No es la única actuación en materia de vivienda de la Xunta, que logró recientemente el visto bueno ambiental para desarrollar el ámbito del Ofimático, junto a la avenida de Madrid, donde están previstos unos 2.000 inmuebles residenciales. Más tiempo tardará el desarrollo de otro suelo en Ramón Nieto.

Por su parte, el Concello también se ha puesto manos a la obra para engordar el parque público residencial. La actuación más próxima a concretarse es la de un edificio de 27 pisos en Esturáns, cuya licitación tuvo lugar hace unas semanas y se encuentra en evaluación por parte de los técnicos de Urbanismo para poder proceder a su adjudicación. En paralelo, el gobierno municipal trabaja también en desarrollar el ámbito que ocupa actualmente el parque central de maquinaria, en Santa Cristina. Allí, se levantarán más de 200 viviendas protegidas. En clave local, el Concello busca también movilizar pisos vacíos planteando a sus propietarios venderlos para poder reformarlos y sacarlos al mercado.

