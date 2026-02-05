Los gerentes de Termavi y TKE se culpan en el juicio por la caída de un operario desde el foso de un elevador en una grúa del Puerto

Los gerentes acusados por la caída de un operario mientras realizaba labores de mantenimiento de un elevador de Termavi, la compañía que gestiona el tráfico de contenedores del Puerto de Vigo, confrontaron este jueves en el juicio sobre a quién le correspondía garantizar la seguridad del foso en el que se produjo el siniestro.

En el banquillo se sientan el gerente de Termavi y el administrador de la subcontrata encargada del mantenimiento del ascensor instalado en una grúa, TKE, donde ocurrió el accidente en julio de 2021. Para cada uno, la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión como supuestos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de lesiones imprudentes, al no cerciorarse —sostiene el Ministerio Público— de que se garantizaba la seguridad de los operarios.

La vista se celebró en la sección penal de los Tribunales de Instancia de Vigo (antiguo Juzgado de lo Penal número 3). El gerente de Termavi reivindicó durante su declaración la importancia de la seguridad en la empresa y explicó que cuentan con varias compañías externas para realizar los mantenimientos. También destacó que el contrato con TKE fue firmado antes de su llegada a la compañía y subrayó que entendía que todas las partes de la estructura estaban siendo revisadas por motivos de seguridad.

Por su parte, el responsable de la firma de mantenimiento del elevador —empresa en la que trabajaba el operario herido— señaló que su cometido era comprobar el funcionamiento del ascensor, no del foso. Cabe recordar que ese foso estaba a cinco metros de altura, sobre una base de trámex que se vino abajo, provocando la caída del trabajador.

Este acusado comparó el elevador con el de un edificio y defendió que, cuando se realizan revisiones en comunidades de vecinos, no se comprueba si la estructura del inmueble está correcta o si el foso puede venirse abajo. Para él, era «imprevisible» que cediese el entramado de trámex que constituía el suelo del foso.

Pese a las versiones cruzadas, en sus conclusiones, el Ministerio Público mantuvo que ambos tenían responsabilidad en la obligación de garantizar la seguridad de los operarios.

Los hechos, según Fiscalía

Según el escrito de acusación, el accidente ocurrió en julio de 2021, cuando el trabajador fue enviado a realizar labores de mantenimiento en un elevador de una de las grúas de Terminales Marítimas de Vigo (Termavi). Esos trabajos estaban subcontratados a una empresa especializada, TKE.

«Tras realizar su tarea y cuando se encontraba sobre el suelo de trámex del foso del aparato elevador, la rejilla que lo conforma se vino abajo por holgura y ausencia de elementos seguros de fijación del entramado, provocando que el trabajador se precipitara desde una altura de 5 metros impactando contra el suelo», recoge Fiscalía.

Como consecuencia, el hombre sufrió lesiones en la espalda y en la mano, quedándole secuelas como estrés postraumático leve, agravación de una artrosis previa y una cicatriz de tres centímetros en la palma.

La Fiscalía sostiene que Termavi tenía contratado el mantenimiento de la grúa con una firma externa y el del elevador con otra empresa, pero que ninguna era responsable de verificar el estado del suelo del foso. «El entramado metálico (…) no era verificado ni comprobado ni por la empresa titular del equipo de trabajo, que había contratado a terceros el mantenimiento, ni por la empresa que tenía encomendado el mantenimiento de la grúa, ni por la empresa que tenía encomendado el mantemento do aparato elevador», expone el Ministerio Público.

Por todo ello, además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita para cada acusado una multa de 8.250 euros y una indemnización conjunta al trabajador de casi 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil.