El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

La Cátedra de Flamencología Agustín Gómez de la Universidad de Córdoba (UCO) entregará la próxima semana los Premios Córdoba de Arte Flamenco Universidad de Córdoba Caja Rural del Sur. Entre los reconocidos en su tercera edición, figura Faustino Núñez (Vigo, 1961), que fue profesor de la artista catalana Rosalía en el Taller de Músics de Barcelona en 2014 y 2015.

Recibirá el próximo miércoles el galardón en la modalidad «Scientia» a la investigación en un evento que empezará a las 20.00 horas en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. «Recibir un reconocimiento nacional por la investigación en el flamenco es un orgullo para mí y para Vigo. Se trata de uno de los premios más importantes del mundo del flamenco», señala a FARO Faustino Núñez.

Que te reconozcan tus compañeros, y más una universidad como la de Córdoba, que es la única de España que tiene una cátedra de Flamencología, es una maravilla para mí

Destaca que «uno nunca espera los premios porque hay muchos artistas». «Somos muchos en el flamenco; aunque nos quede un poco alejado en Vigo, el flamenco es un mundo muy competitivo, en el que hay mucha gente trabajando. Que te reconozcan tus compañeros, y más una universidad como la de Córdoba, que es la única de España que tiene una cátedra de Flamencología, es una maravilla para mí», asegura.

Para entender la magnitud del reconocimiento, destaca que, entre los premiados, aparecen «Rocío Molina (por baile), que es la primera bailadora ahora mismo; Marina Heredia (cante), cantadora reconocidísima; y Serranito (docencia), que es un maestro con 40 años de carrera». «Llevo 30 años en esto. La verdad que no es que no me lo esperaba. Es una gran alegría», traslada.

Su trayectoria

Licenciado y con máster en musicología por la Universidad de Viena, ha impartido cursos y seminarios por todo el mundo. Violonchelista y guitarrista, ha sido director musical de la Compañía Antonio Gades y presidente de su Fundación. En los años 90, fue director del sello Deutsche Grammophon. Es autor de numerosos libros didácticos y de carácter científico sobre flamenco, música española y música clásica.

Es autor de la la página web www.flamencopolis.com, una de las más visitadas del mundo. Es productor discográfico y profesor del Aula de Flamencología de la Universidad de Cádiz y del Máster de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Hasta septiembre de 2017, fue catedrático de Flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Actualmente, reside en Panxón (Nigrán), su «paraíso».

Faustino Núñez, con la guitarra. / FdV

El galardón en la modalidad Scientia a la divulgación recae en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Los Premios Córdoba de Arte Flamenco nacen bajo un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur como entidad patrocinadora. El acto de entrega de los reconocimientos está abierto a todo el público hasta completar el aforo.

En ediciones anteriores, fueron galardonados Luis de Córdoba, Arcángel, Merche Esmeralda, Paco Cepero, la Bienal de Sevilla o el medio Expoflamenco. El flamenco es Bien de Interés Cultural y un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cita del miércoles, según informa la organización, será amenizada con una actuación flamenca con artistas relevantes.