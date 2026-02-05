¿Puedo faltar al trabajo por la suspensión de trenes en Vigo?: Así puedes pedir el justificante

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ante estas circunstancias, muchos vigueses y vecinos de otros municipios que se desplazan en tren se repiten la misma pregunta: ¿puedo faltar al trabajo por la suspensión de trenes en Vigo?

Si te preguntas si puedes faltar al trabajo por esta suspensión, la respuesta es afirmativa: puedes justificar legalmente una falta al trabajo y así es cómo funciona.

¿Puedo faltar al trabajo por la suspensión de los trenes?

Existe un permiso legal si no puedes desplazarte recogido por el Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3) que reconoce que tienes derecho a ausentarte del trabajo con derecho a salario siempre que haya una causa justificada:

Imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar las vías necesarias para ello.

Limitaciones o prohibiciones de desplazamiento dictadas por autoridades competentes.

Situaciones graves que impidan el desplazamiento como fenómenos adversos o emergencias que afecten al transporte.

Por norma general, tienes derecho hasta un máximo de 4 días de permiso retribuido por estas causas, y si las circunstancias persisten (en este caso, la suspensión de trenes), puedes ampliar el permiso mientras duren las causas.

Cómo justificar tu ausencia

En primer lugar, es imprescindible avisar y justificar a tu empresa cuanto antes, ya sea a tu responsable o al departamento de RR.HH, indicando que no puedes asistir al trabajo por la suspensión de los trenes, al mismo tiempo que aportas una prueba, por muy evidente que sea en este caso al estar en todas las noticias: solicitar justificante de incidencias a Renfe. A veces, basta con un comunicado oficial de la propia Renfe sobre la incidencia.

Si no presentas justificante te estás enfrentando a un posible descuento de salario por ese día o días que te ausentes y sanciones, entre otras, despido procedente y pérdida del derecho a indemnización.

¿Qué son y cómo funcionan los permisos climáticos?

Los permisos climáticos son un mecanismo clave que busca velar por la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de fenómenos meteorológicos extremos. Son permisos retribuidos que permiten a los empleados no acudir a su puesto de trabajo cuando las condiciones climáticas aumentan de forma considerable la peligrosidad de los desplazamientos o cuando las autoridades imponen restricciones al tráfico y al transporte.

Esta normativa viene recogida en el Real Decreto-ley 8/2024, publicado en noviembre de 2024, tras la dana de Valencia, y supone una modificación en el Estatuto de los Trabajadores. Como señala el texto, pueden utilizarse en caso de lluvias torrenciales, vientos muy fuertes, nevadas intensas u olas de calor extremo; entre otras situaciones que pongan en riesgo al trabajador.

Como recuerda el ministerio, este permiso puede abarcar un período de hasta cuatro días, consecutivos o alternos, en función de la gravedad y la intensidad del fenómeno climático y de las indicaciones de las autoridades. Para solicitarlo el trabajador debe demostrar que las condiciones climáticas no le permiten desplazarse de forma segura a su lugar de trabajo o que exista una prohibición expresa de desplazamiento.

En este tipo de situaciones, el Gobierno y los Ejecutivos autonómicos instan a las empresas a favorecer el teletrabajo en la medida de lo posible. Además, si el riesgo prevalece más allá de los cuatro días del permiso, las compañías podrían recurrir al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor; por lo que la ausencia del trabajador pasaría a ser costeada por el Estado y no por la empresa.