Edutubers y estereotipos, las creadoras de contenido influyen menos que sus compañeros

Es una de las plataformas más utilizadas en el entorno educativo y habitualmente utilizada por los menores. Sin embargo, tampoco el mundo de los edutubers —profesionales, habitualmente docentes, que comparten contenido en formato audiovisual— es ajeno a la brecha de género. Un estudio en el que participa la Universidad Vigo constata las desigualdades entre hombres y mujeres y aboga por promover la alfabetización mediática crítica desde edades tempranas y empoderar a las edutubers para asegurar «una educación de calidad con equidad».

El trabajo revela que no hay creación de mujeres en áreas como química, geología, medicina o energías renovables. Ni vínculos a ellas en humanidades. «Las desigualdades afectan al canal, influencia y apoyo recibido y se necesita participación y formación para eliminar estereotipos», demanda.

Mª Ainoa Zabalza, profesora contratada doctora en la Facultad de Educación y Trabajo Social de Ourense, ha desarrollado esta investigación sobre los edutubers de habla hispana junto con Lucía Amorós, de la Universidad de Murcia, y Pedro Javier Millán, de la Internacional de La Rioja.

Los tres investigadores analizaron 180 canales en cinco áreas de conocimiento y a lo largo de 18 meses, además de revisar la literatura científica en este ámbito, para definir la figura del edutuber, describir sus espacios, incidiendo en los creados por mujeres, y detallar sus contenidos.

Uno de los vídeos educativos de la web unProfesor en Youtube. / unProfesor

El estudio constata que los edutubers ejercen «un impacto significativo» en preadolescentes y, sobre todo, en adolescentes, que los perciben como modelos. Funcionan, por tanto, como «mentores informales», impulsando «nuevas pedagogías de participación colectiva que transforman la docencia al expandirla fuera de la institución educativa formal».

Las habilidades principales de estos creadores de contenido son la comunicación, el sentido de comunidad, la creatividad y la pasión, «reflejando siempre la cultura del entretenimiento digital».

Se distinguen por su conocimiento , contenido y personalidad. Y su éxito se asocia con la popularidad, el prestigio, el consejo informal y una creación constante de vídeos estructurados y bien editados. Cuando los creadores son docentes «se suma una voz agradable, respeto, empatía, y el uso de ejemplos o metáforas para fomentar la interacción y el debate en sus vídeos».

Tipos de contenidos y edutubers

Los tres tipos de contenido definidos por los investigadores son formativos en áreas curriculares, de divulgación y de desarrollo de habilidades. El edutuber social, por ejemplo, aporta contenidos en música, opinión, deporte, ocio, cuidado personal, videojuegos, viajes o cocina. Y el divulgador despierta el interés por la ciencia. El mayor impacto, apuntan los autores, recae en los canales de entretenimiento.

También se detallan tres grupos de edutubers: profesores, personas con vocación docente y profesionales que buscan promoción.

El trabajo evidencia diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al uso de formatos y la innovación pedagógica. Ellas emplean formatos comunes como videoconferencia, mesa redonda, café filosófico y tertulia, mientras ellos fusionan más elementos audiovisuales – podcast, fotografía o animación– y muestran mayor interés por innovar.

Las mujeres se exponen y participan menos y su influencia en la construcción de identidades es desigual, además de contar con menos apoyos dentro de su canal y menos seguidores adolescentes.

Los autores señalan al respecto que las mujeres edutuber deben «lidiar con estereotipos» y para remediar este «techo de cristal» recomiendan una participación más interactiva, formación en lenguaje audiovisual y tecnológicos y «apoyo para su empoderamiento».

Asimismo, aconsejan a las creadoras dedicar más tiempo al diseño de sus canales; que autodefinan sus rasgos identitarios y cuiden su imagen, estimulando su identidad de género, orientación sexual y preferencias vocacionales; y que incluyan a familiares y amigos y profundicen en el acompañamiento de sus seguidores, con mensajes de apoyo e interesándose por sus experiencias.

Noticias relacionadas

La mujer edutuber, concluyen, tiene un «papel clave» en la «democratización» del conocimiento, pero estas barreras «limitan su influencia plena» y para superarlas se necesitan políticas educativas y prácticas digitales con enfoque de género, así como modelos pedagógicos orientados a la producción creativa».