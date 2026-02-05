Sucesos
Detenida una cuidadora en Vigo por una cadena de hurtos de joyas en casas de personas mayores
La Policía Nacional le atribuye tres delitos por un botín de más de 10.600 euros tras detectar ventas en establecimientos de compraventa de oro
La Policía Nacional ha detenido en Vigo a una mujer como presunta autora de varios hurtos de joyas en domicilios en los que había trabajado como empleada de hogar y cuidadora, aprovechando —según la investigación— la vulnerabilidad de personas mayores. La actuación, desarrollada por el Grupo UDEV Robos de la Comisaría de Vigo-Redondela, permitió esclarecer distintos hechos con un mismo patrón.
La investigación arrancó el 19 de enero, tras la denuncia de una mujer que alertó de la desaparición de joyas en el domicilio de su madre, una anciana de 97 años con limitaciones físicas y que requiere asistencia permanente. A partir de ahí, los agentes centraron las pesquisas en las tres empleadas que accedían habitualmente a la vivienda.
Las comprobaciones llevaron a la Policía a identificar a una de ellas como sospechosa, al constatar que había vendido numerosas joyas durante el periodo en el que prestó servicio en el domicilio de la víctima. Según las diligencias, la mujer se habría aprovechado de la confianza depositada en ella para sustraer las piezas mientras realizaba labores de limpieza y asistencia y, posteriormente, venderlas en establecimientos de compra-venta de oro.
Varias de las joyas fueron reconocidas por la denunciante como propiedad de su madre. Además, la misma línea de investigación permitió a los agentes localizar otros domicilios en los que la detenida había trabajado desde 2023. Sus propietarios fueron citados para declarar y también identificaron como suyas otras piezas que la investigada habría vendido tras sustraerlas empleando el mismo modus operandi.
La Policía atribuye a la detenida tres delitos de hurto y sitúa el valor total de lo sustraído en más de 10.600 euros. La mujer fue puesta a disposición judicial este jueves.
