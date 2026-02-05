El Concello de Vigo reclama a la Xunta el coste de la reparación de la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro

El Concello ejecutó el pasado verano una actuación de emergencia en la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro ante el «riesgo real de derrumbe» y la existencia de «graves deficiencias estructurales». El alcalde, Abel Caballero, explicó que la intervención fue asumida directamente por el Ayuntamiento después de que la Xunta «no reconociera» el problema ni acometiera la «reparación» pese a la magnitud de las patologías.

La obra tuvo un coste de más de 577.000 euros, una cantidad que el regidor anunció que será reclamada a la Xunta de Galicia. Caballero subrayó que la situación previa suponía «un riesgo intolerable, de una gravedad extrema» para la seguridad de las niñas y los niños del centro, motivo por el que el Concello actuó por la vía de urgencia para resolver el problema. «Puso en riesgo su seguridad», lamentó.

El alcalde recalcó que el estudio realizado sobre la cubierta y las fachadas del colegio detectó deficiencias «muy serias y estructurales» y censuró que la administración autonómica no atendiese esta situación: «No las quiso reconocer ni reparar». Aseguró que no permitirá que la Xunta «se vaya de rositas» ni que «se ría de esta ciudad» e insistió en que deberá asumir el coste íntegro de la reparación.