El Concello de Vigo cierra los parques municipales, el paseo del Lagares y los cementerios por el temporal
Recomienda a la ciudadanía que evite cualquier tipo de actividad en las zonas próximas al mar
El Concello de Vigo informó este martes de nuevas medidas preventivas tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) para evaluar la evolución del temporal. Según explicó el Gobierno local, permanecerán cerrados los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa, Samil y el paseo del Lagares.
El dispositivo municipal incluye también la prohibición de acceso a los cementerios municipales mientras se mantengan las actuales condiciones. Además, se procederá a la señalización de los paseos de O Vao y Samil, al tiempo que se recomienda a la ciudadanía que evite cualquier tipo de actividad en zonas próximas al mar ante la situación meteorológica adversa.
El Concello lanza un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Apela a la cautela y a seguir las instrucciones oficiales, por lo que reclama a la población «prudencia» y que respete «en todo momento las advertencias e indicaciones de las autoridades».
