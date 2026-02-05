Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Vigo cierra los parques municipales, el paseo del Lagares y los cementerios por el temporal

Recomienda a la ciudadanía que evite cualquier tipo de actividad en las zonas próximas al mar

Un rincón del parque de Castrelos. / Alba Villar

Patricia Pedrido Davila

Borja Melchor

El Concello de Vigo informó este martes de nuevas medidas preventivas tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) para evaluar la evolución del temporal. Según explicó el Gobierno local, permanecerán cerrados los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa, Samil y el paseo del Lagares.

El dispositivo municipal incluye también la prohibición de acceso a los cementerios municipales mientras se mantengan las actuales condiciones. Además, se procederá a la señalización de los paseos de O Vao y Samil, al tiempo que se recomienda a la ciudadanía que evite cualquier tipo de actividad en zonas próximas al mar ante la situación meteorológica adversa.

El Concello lanza un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Apela a la cautela y a seguir las instrucciones oficiales, por lo que reclama a la población «prudencia» y que respete «en todo momento las advertencias e indicaciones de las autoridades».

