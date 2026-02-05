La borrasca agita el aeropuerto de Vigo: el primer avión del día frustra el aterrizaje por el viento y regresa a Madrid

Vigo ha arrancado el día con todos los trenes suspendidos por el temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo y, al menos por el momento, también con la llegada de aviones «bloqueada» al aeropuerto de Peinador debido a las intensas rachas de viento que se estrán registrando y que impiden a las tripulaciones estabilizar la aeronave para tomar tierra con seguridad.

El primer avión del día que tenía que aterrizar en la terminal olívica al filo de las ocho de la mañana ha tenido que cancelar el aterrizaje. Con rachas de viento cruzado de más de 30 nudos (más de 55 km/h), la tripulación del Boeing 738 de Air Europa que había salido del aeropuerto de Madrid frustró el primer aterrizaje y, de inmediato, puso rumbo de nuevo hacia la capital, de donde procedía la aeronave.

Probablemente las condiciones de mal tiempo en el resto de aeropuertos de Galicia impidieron que la tripulación pudiera dirigirse hacia ellos.

En función de como evolucione el tiempo, es probable que la compañía aérea recoloque a los viajeros que venían hacia Vigo en otro vuelo posterior o incluso les ofrezca la posibilidad de viajar por carretera. Si bien es cierto, las malas condiciones climatológicas podrían incluso obligar a tener que obviar esta opción, condicionada también por la tractotada que corta la autovía A-52 en la provincia de Ourense. El tren tampoco es una alternativa, ya que Renfe y Adif suspendieron todo el tráfico ferroviario desde y hacia Vigo.

El primer avión del día entre Madrid y Vigo, de Air Europa, tuvo que regresar a Barajas. / FR

Igualmente, los viajeros que esperaban en Vigo para tomar ese avión de Air Europa hacia Madrid a las 8.40 horas han visto ya como la aerolínea lo ha cancelado.

A primera hora del día si puedo despegar hacia Madrid el Iberia que llegó ayer a última hora de la noche que que durmió ya en el aeropuerto. También consiguió entrar en Peinador el avión de Vueling procedente de Barcelona que, pese a las fuertes rachas de viento, sí pudo tomar pasadas las nueve de la mañana.