El BNG exige otro modelo de movilidad en Vigo por los problemas de atascos

El BNG sale al paso del informe realizado por la empresa TomTom en el que alerta de una complicación en la circulación por las calles de Vigo, cifrando en 56 horas las perdidas durante el año pasado en atascos. Los nacionalistas reclaman un cambio en el modelo de movilidad, hablando de «niveis insoportábeis de tráfico».

Ante esto, el portavoz de la formación, Xabier Pérez Igrexas, señala que los datos «evidencia un modelo colapsado, insustentábel a nivel ecolóxico, inseguro e prexudicial para a saúde e a convivencia», por lo que ve imprescindible desplegar alternativas al vehículo privado.

«Frente a un Abel Caballero que se resigna a un tráfico denso, lento, ruidoso e perigoso, o BNG segue a reclamar unha aposta decidida por un mellor transporte público, máis espazo para as persoas e a promoción da mobilidade peonil, o uso de bicicletas e de vehículos de mobilidade persoal», concluye el portavoz del BNG.