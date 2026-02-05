Educación
Alumnos del IES A Guía visitan FARO para conocer el trabajo diario de un periódico multiplataforma
Estudiantes de 2º del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad profundizaron en la planificación de medios y en los nuevos formatos de marketing y publicidad
Un grupo de alumnos de 2º del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad del IES A Guía, perteneciente a la familia de FP de Comercio, visitó la sede de FARO DE VIGO para conocer de primera mano cómo es el día a día de un medio multiplataforma. La actividad puso el foco en la planificación de medios y en los nuevos formatos vinculados al marketing y la publicidad en entornos digitales.
Durante la visita, el alumnado pudo aproximarse a los flujos de trabajo de un periódico con presencia en diferentes canales y soportes, así como a los criterios con los que se diseñan y coordinan las estrategias de difusión y posicionamiento de contenidos. La iniciativa se enmarca en el acercamiento entre formación y empresa, con el objetivo de conectar el aprendizaje en el aula con la realidad profesional del sector.
Los estudiantes estuvieron acompañados por Javier Muiños, Tania Blanco y Bruno Rodríguez.
