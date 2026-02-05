Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del IES A Guía visitan FARO para conocer el trabajo diario de un periódico multiplataforma

Estudiantes de 2º del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad profundizaron en la planificación de medios y en los nuevos formatos de marketing y publicidad

Un momento de la visita.

Un momento de la visita. / FDV

R. V.

Un grupo de alumnos de 2º del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad del IES A Guía, perteneciente a la familia de FP de Comercio, visitó la sede de FARO DE VIGO para conocer de primera mano cómo es el día a día de un medio multiplataforma. La actividad puso el foco en la planificación de medios y en los nuevos formatos vinculados al marketing y la publicidad en entornos digitales.

Durante la visita, el alumnado pudo aproximarse a los flujos de trabajo de un periódico con presencia en diferentes canales y soportes, así como a los criterios con los que se diseñan y coordinan las estrategias de difusión y posicionamiento de contenidos. La iniciativa se enmarca en el acercamiento entre formación y empresa, con el objetivo de conectar el aprendizaje en el aula con la realidad profesional del sector.

Los estudiantes estuvieron acompañados por Javier Muiños, Tania Blanco y Bruno Rodríguez.

TEMAS

Alumnos del IES A Guía visitan FARO para conocer el trabajo diario de un periódico multiplataforma

Vigo soluciona los problemas en el campo de fútbol de As Relfas

Caballero detalla cómo serán las becas para que estudiantes de la Escuela de Idiomas viajen al extranjero

El Concello de Vigo cierra los parques municipales, el paseo del Lagares y los cementerios por el temporal

Vithas Vigo pone en marcha otro Da Vinci
