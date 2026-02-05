Caballero detalla cómo serán las becas para que estudiantes de la Escuela de Idiomas viajen al extranjero

La Junta de Gobierno del Concello de Vigo aprobará mañana las bases de una nueva convocatoria de becas para estancias lingüísticas en el extranjero dirigidas al alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad. El programa contará con un presupuesto total de 89.000 euros y permitirá conceder un total de 50 ayudas con el objetivo de mejorar la competencia y la capacitación lingüística del estudiantado.

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, la cuantía de las becas varía en función del destino: 2.200 euros para las estancias en Japón y China, 1.450 euros para Portugal y 1.700 euros para el resto de países. La distribución incluye 19 becas para Reino Unido e Irlanda, ocho para Italia, siete para Japón, seis para Francia, cinco para Alemania, dos para Portugal y dos para China.

Viaje, matrícula y seguro médico

Las ayudas cubren una estancia de dos semanas en la ciudad de destino, el viaje de ida y vuelta, la matrícula de un curso intensivo, el alojamiento durante la estancia y el seguro médico. En el caso de Reino Unido e Irlanda, cuando los grupos sean de 15 personas o más, el Concello incorporará «un monitor adicionalmente» para el acompañamiento del alumnado.

Podrán solicitar estas becas las personas empadronadas en Vigo que hayan cursado y desarrollado su aprendizaje en la Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad. El regidor subrayó que, con esta iniciativa, el Concello busca que el alumnado tenga «una mejor capacitación y más aprendizaje» a través de una experiencia formativa en el extranjero.