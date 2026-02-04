De martes a martes por 350 euros: así es el «atractivo» vuelo que promociona Aena en el aeropuerto de Vigo

Temporada baja. Un avión por sentido solo un día a la semana: el martes. Menos de dos meses de operaciones: del 3 de febrero al 17 de marzo ¿Destino? Baleares. ¿Origen? Vigo (o viceversa). ¿Precio medio actual del billete para un viaje de ida y vuelta para una persona? 350 euros. ¿Barato? ¿Atractivo?

Este es el nuevo vuelo del que ayer presumió Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) en un comunicado de prensa oficial sobre el aeropuerto de Vigo: «La ruta vuelve a enlazar Vigo con la isla balear como ya sucediera en el pasado y reafirma la apuesta del aeropuerto y territorio por recuperar conexiones y destinos atractivos para los vigueses», destacó en su nota de prensa.

Palma de Mallorca sí es uno de los destinos más atractivos a nivel nacional, pero lejos de recuperarse, lo que ha pasado en Peinador es que se ha perdido su operativa anual y en 2026 solo operará de forma residual gracias a dos carambolas: una del Imserso y otra, del Gobierno de Cantabria.

Gracias al Imserso

Foto de archivo de pensionistas en una agencia de viajes de Vigo un día de venta del Imserso. / Marta G. Brea / MARTA G. BREA

La operativa de 6 semanas de Air Nostrum entre Vigo y Palma de Mallorca desde ayer 3 de febrero hasta el próximo 17 de marzo con un vuelo en cada sentido los martes no responde a una apuesta concreta de la aerolínea por esta ruta, como sí hizo en ejercicios anteriores, cuando la operó todo el año. Estos vuelos forman parte de los viajes del Imserso y, sencillamente, lo que la aerolínea ha hecho es comercializar aquellas plazas que no se han destinado a los jubilados del programa de viajes. Es decir, si no hubiera estos viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la aerolínea no habría operado durante estas fechas estos vuelos a Mallorca.

En este momento los precios del vuelo Vigo-Mallorca en febrero y marzo no están al alcance de cualquier bolsillo. Además, obligan a pasar al menos una semana en el destino, ya que solo salen los martes: Actualmente, los vuelos de ida se están, por orden de salida desde el 10 de febrero: a 183, 127, 195, 447, 157 y 80 euros; y, los de vuelta, a: 182, 161, 172, 156 y 161. De media, 350 euros ida y vuelta. De hecho, en la mayoría de días es más económico volar entre Vigo y Palma de Mallorca con escala en Madrid.

Mallorca, en verano, gracias a Cantabria

Un momento durante el encuentro entre Caballero y Revilla en 'El Hormiguero', en enero de 2022. / Antena 3

La otra carambola con este mismo vuelo hay que buscarla en Cantabria. Como adelantó Faro de Vigo, el aeropuerto de Peinador tendrá en agosto vuelos con Mallorca, pero ni gracias a Aena, ni al Concello de Vigo, ni a la Xunta... sino gracias –de carambola otra vez– al Gobierno de Cantabria.

El vuelo entre Vigo y Mallorca, ruta que Air Nostrum llegó a operar todo el año, se ha puesto a la venta para este año solo durante mes y medio y en las mismas fechas que la de Santander (sábados y martes), ruta esta última que se ha vuelto a abrir en verano tras recibir ayuda económica del Gobierno de Santander y con la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se llegó a comprometer colaborar durante el encuentro que mantuvo con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el programa El Hormiguero.

Es decir, la aerolínea aprovechará la rotación del avión entre Cantabria y Peinador para hacer los mismos días una «W»: Palma-Vigo-Santander-Vigo-Palma. De nuevo, si el gobierno cántabro no hubiera llegado a este acuerdo, todo apunta a que Vigo no tendría este año ni conexión puntual con Santander en verano, ni tampoco con Mallorca.