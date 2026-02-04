Vigo Ship Repair y el Banco de Alimentos estrechan su alianza

Vigo Ship Repair y el Banco de Alimentos reforzaron este martes su colaboración tras el balance positivo de la campaña solidaria de Navidad, en la que, con la implicación de las empresas asociadas al colectivo vinculado al sector de la reparación naval, se recaudaron cerca de 500 kilos de alimentos.

Representantes de ambas entidades mantuvieron una reunión de trabajo en la sede del Banco de Alimentos en Vigo, donde pusieron en común los resultados de la iniciativa y destacaron el grado de participación y compromiso mostrado por las firmas integradas en Vigo Ship Repair, en unas fechas especialmente sensibles para las familias en situación de vulnerabilidad.

El encuentro incluyó también una visita a las instalaciones, en la que los representantes de Vigo Ship Repair pudieron conocer de primera mano la operativa diaria del Banco de Alimentos y los procesos de recepción, clasificación y distribución que permiten atender a miles de personas a través de su red de entidades colaboradoras.

Además de evaluar la campaña navideña, la reunión sirvió para abrir el calendario de trabajo de 2026 con nuevas líneas de colaboración. Entre los asuntos abordados figuran futuras campañas solidarias, acciones de sensibilización y posibles proyectos conjuntos con los que ambas partes buscan reforzar su impacto social en Vigo y su área de influencia.

Noticias relacionadas

Desde Vigo Ship Repair se trasladó la voluntad de la asociación y de sus socios de dar continuidad a esta cooperación e integrar la responsabilidad social como un eje estable de su actividad. Por su parte, el Banco de Alimentos agradeció el apoyo recibido y subrayó la importancia de contar con alianzas estables con el tejido empresarial local.