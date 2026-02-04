Caballero desvela otros tres Vigueses Distinguidos de este año

Nuevas propuestas de Vigueses Distinguidos tras los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el gobierno local llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna. El objetivo es poner en valor su trayectoria en favor de las personas con más necesidades.

Sobre Gonzalo Davila, Caballero destacó su etapa de nueve años al frente de Cáritas Diocesana de Vigo, una organización que contaba con 450 voluntarios y atendía a personas de todo el ámbito vigués. El regidor subrayó que se trata de «una condecoración muy merecida».

En el caso de Fundación Menela, el alcalde puso en valor que se trata de una entidad «sobradamente conocida», dedicada a la atención de personas con trastorno del espectro autista y de sus familias, y que cumple 50 años.

De Vida Digna, destacó que nació en Vigo hace 20 años y que realiza «un trabajo excepcional», con servicios como comedor social, reparto de alimentos, orientación y derivación, asistencia legal y psicológica, ropero social gratuito y clases de apoyo, por lo que consideró «merecidísima» su designación.