Un trabajador herido tras caer cinco metros desde el foso de una grúa en el Puerto de Vigo: «Consideraba que era una zona segura»

Dos empresarios afrontan dos años y tres meses de cárcel, multa, inhabilitación profesional y el pago de casi 40.000 euros de indemnización como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones imprudentes por las heridas sufridas por un operario de una empresa de ascensores, Thyssenkrupp Elevadores S. L. U., al caer desde una altura de 5 metros en el puerto de Vigo.

El accidente ocurrió en julio de 2021 en el muelle de Guixar. Según relata la Fiscalía, el operario recibió el encargo de su empresa de desplazarse a la zona portuaria, subirse a la estructura de la grúa nº 5 de la empresa Terminales Marítimas de Vigo S.L.U., descender al foso del aparato elevador de dicha grúa e instalar una nueva polea tensora del limitador de velocidad. Tras realizar su tarea y cuando se encontraba sobre el suelo de trámex del foso, «la rejilla que lo conforma se vino abajo por holgura y ausencia de elementos seguros de fijación del entramado, provocando que el trabajador se precipitara desde una altura de 5 metros impactando contra el suelo y sufriendo lesiones», concreta el Ministerio Público.

«Consideraba que era una zona segura», afirmó el operario en el juicio, que empezó este miércoles y sigue mañana jueves, en referencia al suelo del foso, que era de rejilla tramex. «Yo no sabía que el tramex estaba suelto, no lo detecté», dijo el trabajador, que replicó a las preguntas de uno de los abogados defensores que no necesitaba arnés para realizar la labor que estaba haciendo ese día. «Yo estaba sobre el suelo del foso, no era un trabajo en altura. Es como aquí. Estamos en la primera o segunda plata y ninguno de nosotros lleva arnés», explicó el hombre, que precisó que tras el trauma sufrido por el siniestro necesitó «un tiempo» para adaptarse de nuevo al trabajo una vez se reincorporó tras la baja laboral a causa de las lesiones sufridas.

Las defensas piden la libre absolución. Los acusados, ambos administradores de las respectivas mercantiles, declararán al final del juicio, una vez practicada el resto de la prueba.