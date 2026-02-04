Las rampas del Paseo de Granada, en Vigo, estarán en marcha en verano

Las obras del Paseo de Granada, que incluyen la instalación de rampas mecánicas y la humanización del entorno, avanzan «a muy buen ritmo» y podrían estar finalizadas a principios de verano, según señaló el alcalde, Abel Caballero. El regidor destacó que se trata de una actuación con una inversión de 3.344.000 euros, financiada en gran parte con fondos europeos a través del Gobierno de España.

La intervención se desarrolla fundamentalmente en el Paseo de Granada y, en menor medida, en la calle Placer, a lo largo de un trazado de un cuarto de kilómetro. El proyecto incorpora cuatro rampas mecánicas que permiten salvar una pendiente del 10% y que, en palabras del regidor, reforzarán la conexión entre la Puerta del Sol y el resto de la ciudad con las paradas de autobús del Concello.

Sistema combinado de movilidad

Caballero explicó que esta actuación se integra en un sistema combinado de movilidad, de forma que «escaleras mecánicas, rampas mecánicas y autobús distribuyen a la gente por toda la ciudad». Además, el proyecto contempla la prolongación del carril bici, aceras más anchas, nueva pavimentación adaptada al entorno y la instalación de alumbrado LED.

La humanización, que se completa con la colocación de bancos, papeleras, barandillas y zonas ajardinadas, forma parte de «una fórmula de hacer ciudad a través de la tecnología y el color verde», el elemento que, según remarcó, simboliza la intervención en esta calle. La obra empezó a finales de junio con un plazo de ejecución de un año, por lo que, si se cumple la previsión, estaría acabada según lo anunciado.