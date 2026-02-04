El Puerto culmina con éxito la operativa del «María Francisca» tras el corrimiento de carga

El Puerto de Vigo dio por concluida este miércoles una compleja operativa logística activada a mediados de enero tras la llegada del «María Francisca», un buque que había sufrido un corrimiento en parte de su carga cuando navegaba frente a la costa portuguesa debido al mal estado de la mar. La escena, según la Autoridad Portuaria, evocó un episodio similar vivido meses atrás con el «Houston V».

La llegada del carguero obligó a movilizar a la comunidad portuaria y a organizar con rapidez su atraque en el Muelle Transversal, donde se instaló un perímetro de seguridad y se rodeó el buque, de forma preventiva, con barreras anticontaminación.

Tras diseñar la operativa para la recolocación y retirada de contenedores dañados, los trabajos de remoción y estabilización de la carga comenzaron el 19 de enero. La Autoridad Portuaria explica que el plan fue diseñado conjuntamente por la consignataria Kaleido Logistics, la Estibadora Gallega y los armadores del buque, bajo un protocolo técnico estricto: las tareas solo podían realizarse con luz natural y bajo condiciones meteorológicas favorables.

Pese a la sucesión de temporales —con las borrascas Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo— la operación se cerró, según el Puerto, con resultado satisfactorio, reforzando el papel de Vigo como puerto refugio del Atlántico y como enclave con capacidad para gestionar retos logísticos de alta complejidad.

Con el dispositivo ya finalizado, el Muelle Transversal despidió esta mañana al «María Francisca», que fondeará al abrigo de las islas Cíes antes de continuar su viaje hacia Amberes, en una ruta condicionada por la cadena de frentes que sigue afectando a la fachada atlántica.

Alta actividad

Mientras tanto, el Puerto vivió este miércoles una jornada de alta actividad en sus terminales, con triple escala en Guixar —«Mersin Express», «EA Noddy» y «CMA CGM Saint Laurent»— además del «Encofrador». En el Arenal operaba el portacoches «Grande Tianjin»; en el Transversal, a resguardo de un nuevo frente, permanecían «Esperanza del Mar» y «María de Maetzu»; en Trasatlánticos hicieron escala «Vizconde de Eza» y «Spirit of Discovery»; y en Orillamar aguardaban «Elkborg», «Ramón Margalef» y «Odón de Buen». La secuencia de movimientos se completó en Bouzas con «L’Audace», «Kilia» y «Grande Baltimora», junto a otros buques institucionales. Además, hasta cuatro barcos esperaban su turno en fondeo.