Protesta por «falta de personal» en los centros de salud
Es a las 11.30 horas de mañana en el de Rúa Cuba
R.V.
Los sindicatos convocan a los profesionales de Atención Primaria a protestar por la falta de personal en los centros de salud del área sanitaria. La protesta será hoy, a las 11.30 horas.
La comisión de centro de Atención Primaria alerta de que esta situación «supone un incremento de la sobrecarga laboral en las profesionales» de estos dispositivos y alertan de que está ya «cronificada» porque «cada año va en aumento».
Urgente
Exigen a la Dirección del Área Sanitaria de Vigo medidas «que no pueden esperar en el tiempo» y advierten que continuarán con las movilizaciones si no se aborda la problemática «de forma urgente».
