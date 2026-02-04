Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta por «falta de personal» en los centros de salud

Es a las 11.30 horas de mañana en el de Rúa Cuba

Concentración de profesionales de Radiología delante del MARCO en Vigo. Huelga indefinida de dicho servicio, por su demanda de refuerzos para aliviar la sobrecarga.Protesta de radiólogos.

R.V.

Los sindicatos convocan a los profesionales de Atención Primaria a protestar por la falta de personal en los centros de salud del área sanitaria. La protesta será hoy, a las 11.30 horas.

La comisión de centro de Atención Primaria alerta de que esta situación «supone un incremento de la sobrecarga laboral en las profesionales» de estos dispositivos y alertan de que está ya «cronificada» porque «cada año va en aumento».

Urgente

Exigen a la Dirección del Área Sanitaria de Vigo medidas «que no pueden esperar en el tiempo» y advierten que continuarán con las movilizaciones si no se aborda la problemática «de forma urgente».

