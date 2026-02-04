Protesta por «falta de personal» en los centros de salud

Los sindicatos convocan a los profesionales de Atención Primaria a protestar por la falta de personal en los centros de salud del área sanitaria. La protesta será hoy, a las 11.30 horas.

La comisión de centro de Atención Primaria alerta de que esta situación «supone un incremento de la sobrecarga laboral en las profesionales» de estos dispositivos y alertan de que está ya «cronificada» porque «cada año va en aumento».

Noticias relacionadas

Urgente

Exigen a la Dirección del Área Sanitaria de Vigo medidas «que no pueden esperar en el tiempo» y advierten que continuarán con las movilizaciones si no se aborda la problemática «de forma urgente».