El PP desvela que el Concello tendrá que indemnizar a la empresa del servicio de ayuda en el hogar con 1,1 millones

El PP de Vigo cargó este martes contra el gobierno local por lo que califica de una nueva «chapuza» en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Según los populares, el Concello deberá abonar 1,1 millones de euros a Servisar (grupo DomusVi) en concepto de «daños y perjuicios» por haber mantenido la prestación durante el mes de diciembre sin un contrato en vigor.

El concejal Fernando González Abeijón sostuvo que así lo recoge un informe del interventor municipal, en el que se concluye —según el PP— que el servicio se realizó «al margen del procedimiento legal», al haberse prestado mediante «un contrato verbal» o a través de un acto adoptado prescindiendo del procedimiento establecido. El edil enmarcó lo ocurrido en una dinámica que, a su juicio, no es puntual: «No es un hecho aislado ni un error puntual, sino la consecuencia directa de una mala gestión del gobierno de Caballero».

Los populares explican que el escenario se produjo al finalizar el contrato anterior sin posibilidad de prórroga y quedar en el aire la entrada en vigor del nuevo, al haber sido recurrido ante el Tacgal, lo que obligó —siempre según la formación— a suspenderlo y retrasar su aplicación. En ese contexto, Abeijón subrayó que se trata de un servicio «esencial» por atender a personas mayores y dependientes, por lo que, añadió, no podía interrumpirse. Pero reprochó que la solución debía haberse articulado de otro modo: «El servicio no se podía dejar de prestar, pero la solución tendría que haberse buscado de otra forma, de manera legal, transparente y con control democrático».

En su argumentario, el PP sostiene que el gobierno local optó por permitir que la empresa siguiera prestando el servicio, incrementar el precio del nuevo contrato y, después, tramitar una factura millonaria. Además, Abeijón criticó el cauce elegido para aprobar el pago, al asegurar que la indemnización se abonará mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito y que, conforme a la doctrina del Tribunal de Cuentas, debería haber pasado por el pleno municipal, si bien —añadió— se tramitó en junta de gobierno local, con el objetivo de «evitar el debate político y el control de la oposición».

Responsabilidades

El concejal popular también dirigió sus críticas al área de Contratación, que atribuye a la edil Patricia Rodríguez, y cerró su intervención reclamando al gobierno municipal «más responsabilidad» y menos «propaganda», al advertir de que «acabar pagando las consecuencias con dinero de todos» es, en su opinión, el resultado de una mala gestión.