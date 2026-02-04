El PP defiende que Xunta y Diputación quieren que Vigo sea mundialista

El PP de Vigo, en respuesta al alcalde, Abel Caballero, aseguró que la formación «ha defendido por activa y por pasiva» que la ciudad sea sede del Mundial y acusó al regidor de «mentir constantemente diciendo lo contrario». Fue la presidenta local y vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, quien salió al paso de las declaraciones del primer edil: acusó al Gobierno provincial, la Xunta y el PP de no querer el torneo en la urbe.

«El PP de Vigo sabe, y el señor Caballero también debería saberlo, que la Diputación de Pontevedra ha manifestado su apoyo firme a la candidatura de Vigo, por no hablar de que financiamos la mitad de la reforma que se está llevando a cabo en el estadio, que es imprescindible para albergar el Mundial», apuntó Sánchez antes de añadir que la Xunta de Galicia firmó una declaración expresa y oficial de apoyo firme a la candidatura de Vigo»: «Tan oficial que pasó por el Consello da Xunta».

Críticas a Pedro Sánchez

«En conclusión: el Concello de Vigo apoya la candidatura de Vigo, la Diputación de Pontevedra apoya la candidatura de Vigo y la Xunta de Galicia apoya la candidatura de Vigo. Quien no la apoya es el Gobierno de Pedro Sánchez, al que el alcalde exime de pagar. Para el señor Caballero, en esta ciudad, solo tienen que pagar tres administraciones, como en el aeropuerto. Que su jefe Pedro Sánchez no ponga nada de su parte, no vaya a ser... Por tanto, o el señor Caballero está desinformado o tiene mala fe y quiere engañar e intoxicar. Han pasado tres meses desde que respondí a su carta pidiendo financiación", añadió Luisa Sánchez.

Subrayó que le solicitó el proyecto de la obra para mover los colectores de Tribuna, así como un presupuesto y un cronograma de las actuaciones previstas en el marco de la candidatura. "Tres meses después, no ha remitido ni un solo papel. Ha enviado más audios a los medios de comunicación que documentación técnica a la Diputación de Pontevedra. De todo esto solo se puede deducir una cosa: no quiere colaboración. Solo busca hacer ruido", finalizó.

Pasos adelante en la reforma de Tribuna

El Concello avanza en la tramitación para la reforma de Tribuna en Balaídos de cara al Mundial de fútbol 2030, del que quiere ser sede. El alcalde, Abel Caballero, informó que el Ayuntamiento ya realizó el estudio de inundabilidad del entorno de esta grada y ya fue remitido a Augas de Galicia. Según explicó, el ámbito es una zona inundable, pero defendió que «el desplazamiento del colector», necesario para ampliar esta pared, «no afecta en absoluto».

El regidor confía en contar «de forma inmediata» con el visto bueno del organismo autonómico y poder iniciar las obras en cuanto se complete ese trámite. Se trata de una intervención de «un coste significativo», que cifró «entre 3 y 5 millones de euros». «Como es parte de la grada de Tribuna, tienen que pagar un tercio la Diputación, un tercio la Xunta y un tercio nosotros», indicó.

Seguidamente, lamentó que la Xunta y la Duputación «no quieren pagar para el Mundial». «No quieren que Vigo sea sede del Mundial y no quieren que Vigo tenga la ampliación del campo de Balaídos porque están pensando en A Coruña. Están pensando exclusivamente en A Coruña. ¿Qué dice el PP de Vigo? ¿Que paguemos solo Vigo? Pues estoy seguro de que es lo que piensa el PP de Vigo, porque están en la servidumbre absoluta a Rueda», afeó.