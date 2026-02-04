Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma de Tribuna

El Concello avanza en la tramitación para la reforma de Tribuna en Balaídos de cara al Mundial de fútbol 2030, del que quiere ser sede. El alcalde, Abel Caballero, informó que el Ayuntamiento ya realizó el estudio de inundabilidad del entorno de esta grada y ya fue remitido a Augas de Galicia. Según explicó, el ámbito es una zona inundable, pero defendió que «el desplazamiento del colector», necesario para ampliar esta pared, «no afecta en absoluto».

El regidor confía en contar «de forma inmediata» con el visto bueno del organismo autonómico y poder iniciar las obras en cuanto se complete ese trámite. Se trata de una intervención de «un coste significativo», que cifró «entre 3 y 5 millones de euros». «Como es parte de la grada de Tribuna, tienen que pagar un tercio la Diputación, un tercio la Xunta y un tercio nosotros», indicó.

Seguidamente, lamentó que la Xunta y la Duputación «no quieren pagar para el Mundial». «No quieren que Vigo sea sede del Mundial y no quieren que Vigo tenga la ampliación del campo de Balaídos porque están pensando en A Coruña. Están pensando exclusivamente en A Coruña. ¿Qué dice el PP de Vigo? ¿Que paguemos solo Vigo? Pues estoy seguro de que es lo que piensa el PP de Vigo, porque están en la servidumbre absoluta a Rueda», afeó.