Las nóminas también acaban en manos de los ciberdelincuentes

Todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia inunda los órganos judiciales dedicados a instruir delitos y, consecuentemente, los que después acogen los juicios penales. Uno de los delitos más presentes es el de estafa, tanto a particulares como a empresas. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, emitió recientemente una sentencia en la que la víctima fue una sociedad mercantil dedicada a producir y comercializar cemento, hormigón y otros materiales de construcción. Los delincuentes lograron, bajo engaño, hacerse con la nómina de uno de los trabajadores de la empresa.

La sala confirmó la sentencia dictada en primera instancia contra el acusado, quien fue condenado a seis meses de cárcel como cooperador necesario de un delito de estafa. Los magistrados consideran que él mismo o una tercera persona «con la que estaba de acuerdo» envió al departamento de Recursos Humanos de dicha empresa un correo electrónico con apariencia de legítimo en el que se hacían pasar por un empleado real de la mercantil. En dicho email se indicaban los datos de una nueva bancaria para ingresar la nómina. La mercantil, en la creencia de que era el trabajador, envió el dinero, más de 2.700 euros, a dicha cuenta.

El condenado recurrió en apelación. Alegó que no había cometido ninguna estafa, sino que solo ayudó a una chica que conoció en redes sociales y que le pidió que le enviase una cantidad de dinero que iba a recibir de una ONG por una cuestión médica de un familiar. Pero la Audiencia recuerda que el dinero no procedía de ninguna organización, sino de una empresa. Y con el concepto «nómina», lo que nada tiene que ver con una intervención quirúrgica.