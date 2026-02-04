Las nóminas también acaban en manos de los ciberdelincuentes
La Audiencia de Vigo condena a un hombre que colaboró con una trama que estafó a una empresa viguesa con un falso correo electrónico
Todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia inunda los órganos judiciales dedicados a instruir delitos y, consecuentemente, los que después acogen los juicios penales. Uno de los delitos más presentes es el de estafa, tanto a particulares como a empresas. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, emitió recientemente una sentencia en la que la víctima fue una sociedad mercantil dedicada a producir y comercializar cemento, hormigón y otros materiales de construcción. Los delincuentes lograron, bajo engaño, hacerse con la nómina de uno de los trabajadores de la empresa.
La sala confirmó la sentencia dictada en primera instancia contra el acusado, quien fue condenado a seis meses de cárcel como cooperador necesario de un delito de estafa. Los magistrados consideran que él mismo o una tercera persona «con la que estaba de acuerdo» envió al departamento de Recursos Humanos de dicha empresa un correo electrónico con apariencia de legítimo en el que se hacían pasar por un empleado real de la mercantil. En dicho email se indicaban los datos de una nueva bancaria para ingresar la nómina. La mercantil, en la creencia de que era el trabajador, envió el dinero, más de 2.700 euros, a dicha cuenta.
El condenado recurrió en apelación. Alegó que no había cometido ninguna estafa, sino que solo ayudó a una chica que conoció en redes sociales y que le pidió que le enviase una cantidad de dinero que iba a recibir de una ONG por una cuestión médica de un familiar. Pero la Audiencia recuerda que el dinero no procedía de ninguna organización, sino de una empresa. Y con el concepto «nómina», lo que nada tiene que ver con una intervención quirúrgica.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo