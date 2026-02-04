Leixões saca músculo frente a Vigo como puerto base de trasatlánticos: TUI Cruises amplía sus cruceros desde Oporto

El puerto de Leixões se ha marcado como objetivo absorber los tráficos de la fachada atlántica. Los de Vigo, incluidos. Pero no solo en materia de mercancías, para lo que está invirtiendo decenas de millones de euros para modernizar y ampliar su terminal; sino también en el sector de los cruceros, donde la operativa sin precedentes en el noroeste peninsular que logró captar en 2025 no solo se multiplicará, como avanzó este periódico, en 2026, sino que se repetirá en 2027 por tercer año consecutivo.

La terminal de Oporto está ya consiguiendo algo a lo que la ciudad olívica aspiró e incluso llegó a alcanzar de formar puntual: ser puerto base de cruceros para travesías por la costa del Atlántico. Esta batalla –al igual que la aeroportuaria– vuelve a caer del lado luso. Y lo hace de la mano de un gigante mundial del turismo: TUI Cruises.

Como adelantó este periódico, decenas de miles de turistas , la gran mayoría alemanes, llegarán durante el próximo verano a Oporto en vuelo directo para iniciar en Leixões varios cruceros por la costa atlántica peninsular. Algunos de esos barcos harán escala en Vigo, su principal puerto competidor; y también en A Coruña. Pero su base estará en Portugal. Esta apuesta comenzó de forma más modesta en 2025, con cuatro salidas, se ha multiplicado para 2026, con 11; y TUI Cruises la ha prorrogado para 2027 con al menos otros seis embarques confirmados y ya a la venta: tres en julio y otros tantos en agosto.

Miles de cruceristas alemanes

Aunque el trasatlántico, con capacidad para 2.500 pasajeros, visitará Galicia, la terminal Leixões será la base central de una operativa de cruceros sin precedentes en el noroeste peninsular. Tanto por el número de salidas, viajeros embarcados en cada travesía como por el hecho de que los miles de cruceristas previstos no llegarán de Portugal o España, sino desde Alemania.

Recreación de la Terminal Norte de Contentores del puerto de Leixões / APDL

TUI Group está centrando su expansión en el mundo de los cruceros. Y la terminal de Leixões –que lleva años creciendo y compitiendo con la olívica– ha comenzado a jugar un papel notable en este proceso. TUI Cruises, marca del grupo Royal Caribbean creada en 2007 para el mercado alemán, testó el pasado verano cuatro salidas por la costa atlántica a bordo de su megacrucero Mein Schiff 4. Todo apunta a que la experiencia ha sido satisfactoria, ya que el próximo verano disparará su oferta viajes hasta los 11 embarques desde Oporto en el Mein Schiff 6, con capacidad para 2.536 pasajeros. A esta operativa del próximo verano se sumarán al menos otros 6 embarques que se han comenzado ya a comercializar para los días 15, 22 y 29 de julio de 2027 y 5, 12 y 19 de agosto de 2027.

Pero esta operativa de TUI Cruises en Oporto va mucho más allá de convertir a Leixões en puerto de embarque de cruceros en el noroeste peninsular. Un papel que curiosamente, aunque de forma puntual, llegó a tener Vigo con un buque más modesto (800 plazas) de Iberocruceros, hace ya más de 15 años. La apuesta de este gigante mundial del turismo por Leixões implica directamente también al aeropuerto de Sá Carneiro, ya que estas travesías por la costa del Atlántico están dirigidas principalmente para el mercado alemán, cuyos turistas traerá y devolverá a Alemania en avión a través del aeropuerto portugués.

El «Mein Schiff 4» en el puerto de Leixões en pasado verano. / Porto Cruise Terminal

17 travesías desde Oporto

El Mein Schiff 6, con casi 300 metros de eslora, fijará su base de operaciones en Oporto este año entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2026. Durante esas fechas, realizará un total de 11 embarques y desembarques con miles de cruceristas que pueden optar por dos travesías diferentes por la costa del Atlántico. Una de siete noches con salida hacia el sur y escalas en Tánger, Gibraltar, Cádiz y Lisboa; y otra más larga, de 14 noches, con paradas en estos mismos puertos pero continuando el viaje hacia el norte atracando también en Le Verdon (Burdeos-Francia), Bilbao, A Coruña y Vigo. Del total de las 11 salidas desde Leixões, cinco atracarán en Galicia (8 y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; y 2 de septiembre).

Una de las travesías del «Mein Schiff 6» con embarque en Oporto y escala en Vigo o A Coruña. / Oficial

El último viaje de 2026, cuando el barco zarpará para posicionarse en el Mediterráneo y que saldrá el día 10 de septiembre de Oporto, hará escala en Lisboa, Cádiz, Tánger, Málaga, Barcelona y Mallorca.

La planificación de las travesías que ha programado para 2027, al igual que los precios, es similar a la de este año.

Precios

TUI Cruises está comercializando ya los billetes desde 1.179 euros por persona para la travesía de siete noches; y desde 2.349, para la de 14. En todas ellas se ofrece también el avión de ida y vuelta directo hacia y desde Sá Carneiro por unos 500 euros más. Los vuelos se ofrecen desde Munich, Berlín, Dusseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburgo, Stuttgart y Viena.

La previsión apunta a que solo esta operativa de TUI Cruises en Leixões sumará unos 50.000 movimientos entre embarques y desembarques solo en 2026.

Durante el pasado verano, la naviera tuvo cuatro salidas similares desde Oporto. De hecho, por primera vez el Mein Shchiff 4 hizo escala en Vigo dentro de esta primera prueba de TUI Cruises en Leixões. Un estreno que fue celebrado en la Autoridad Portuaria con el tradicional acto de entrega de metopas que se realiza cada vez que un trasatlántico llega por primera vez a la ciudad.

Vigo recibió 1.800 cruceristas... por Lavacolla

TUI Cruises vio también de reojo hacia Vigo el año pasado. El día 2 de diciembre de 2025, como había adelantó este periódico, el grupo turístico TUI organizó la salida desde Vigo del buque Marella Discovery. En este caso, para el mercado británico, cuyos turistas llegaron a la ciudad olívica a través de Lavacolla desde Birmingham, Glasgow, Londres y Mánchester.

Embarque histórico en el Puerto de Vigo: 1.700 cruceristas inician sus vacaciones a bordo del «Marella Discovery» / Alba Chao

Fueron en torno a 1.800 cruceristas que partieron de Vigo para una travesía de 14 noches que hizo escala en Punta Delgada (Azores), Saint John’s (Antigua y Barbuda), Basseterre (San Cristóbal), Philipsburg (San Martín), Road Town (Islas Vírgenes Británicas), Samaná (República Dominicana) y La Romana (República Dominicana), desde donde pusieron rumbo de vuelta en vuelos chárter al Reino Unido.