La lanzadera autónoma del campus informa a los usuarios de su ubicación en tiempo real a través de una web
El vehículo del CTAG y la UVigo se estrena con pocos usuarios
Estará operativo hasta el 30 de junio y su horario es de 8.30 a 14.30 horas
Tarda 20 minutos en completar un recorrido circular con siete paradas
S.P.
La lanzadera autónoma y conectada del CTAG y la UVigo ya circula por el campus de As Lagoas-Marcosende y dispone de una web para que los usuarios conozcan su ubicación en tiempo real y también su ocupación.
El vehículo, en el que pueden viajar hasta 8 personas, permanecerá operativo hasta el 30 de junio y su horario, de lunes a viernes, es de 8.30 a 14.30 horas. Durante ese periodo, completa cada 20 minutos un recorrido circular de 3 kilómetros que incluye siete paradas: Telecomunicaciones, Rectorado, Biblioteca central, Económicas, Citexvi, Ciencias del Mar e Industriales.
El shuttle, disponible para toda la comunidad universitaria, se estrenó con poca afluencia de viajeros, pero en jornadas de meteorología tan adversa como las de este invierno sin duda es una excelente opción para desplazarse por un campus cuyo carácter agreste lo convierte en todo un reto para la movilidad interna.
La UVigo es la primera universidad española con un servicio de estas características. El vehículo, 100% eléctrico y autónomo, ha sido desarrollado íntegramente en Vigo y permitirá al CTAG y a los investigadores del centro atlanTTic validar los sistemas de conducción autónoma y de ciberseguridad.
La lanzadera, en la que siempre viaja un experto por exigencias de la normativa, utiliza la red 5G de la UVigo cuenta con tecnologías de última generación que garantizan una conducción autónoma de seguridad como sensores LiDAR, radar, visión artificial y navegación GPS de alta precisión. Además incluye sistemas de inteligencia artificial y conectividad con infraestructuras urbanas.
