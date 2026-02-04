El interés por los pisos protegidos se dispara en Vigo por las promociones en marcha y los precios del mercado libre

Son muchos las señales que indican que el mercado de la vivienda lleva tiempo en un escenario muy complicado para las familias de Vigo, con los precios tanto de venta como de alquiler en cifras prohibitivas para muchas economías. Por ello, son muchos los vecinos de Vigo que parecen haber optado por otra vía para tratar de acceder a un piso en condiciones más asequibles, como son las viviendas que gozan de algún tipo de protección, una de las cuestiones que están marcando la agenda política a todos los niveles, desde el Concello hasta el Gobierno central pasando por la Xunta, con varias promociones públicas en marcha en la ciudad, pero también con el dinamismo urbanístico que ha permitido la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, al fijar el documento la necesidad de reservar en todas las construcciones residenciales un 30% de inmuebles que cuenten con protección.

Todo este cóctel ha provocado que el Registro Único de Demandantes de Vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo haya crecido más de un 60% desde enero de 2025, pasando de las 5.691 inscripciones que había hace 13 meses a las 9.357 actuales, o lo que es lo mismo, nueve solicitudes aceptadas cada día por el organismo de la Xunta. La evolución es todavía más espectacular si se toma como referencia el dato recogido en el informe que elaboró el Observatorio da Vivenda de Galicia con los datos de octubre del año pasado, cuando la cifra de demandantes era de 7.100. En estos cuatro meses, el censo se incrementó cada jornada en 18 solicitudes.

El crecimiento reafirma a Vigo como la ciudad gallega en la que más demandantes de vivienda protegida hay, sumando prácticamente los mismos que todos los concellos de la provincia de A Coruña y con una diferencia notable con la ciudad herculina, que anota 5.934, y muy sustancial con el resto de urbes, cuyos datos oscilan entre los 1.837 de Pontevedra y los 680 de Ferrol.

Tipología más habitual

A la hora de tramitar las solicitudes, los interesados en una vivienda de protección pueden optar por distintas vías para hacerse con una, pero la modalidad preferida es la del alquiler de un piso de promoción pública como los que están ejecutando Xunta y Concello, con 4.839 inscripciones en este apartado, a las que hay que sumar algo más de 1.200 que quieren disponer de una opción de compra de la vivienda a futuro. Mientras, cerca de 1.500 solicitudes se han tramitado con el objetivo de hacerse con uno de estos inmuebles en propiedad.

Mientras, aquellos que desean una vivienda protegida, pero impulsada por los promotores privados tienen un peso mucho menor en la cifra total de demandantes y, en este caso, la modalidad con más tirón es la de conseguir el piso en propiedad, representando un 80% del total.