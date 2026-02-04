Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La huelga de rayos llega a tribunales: O'Mega reclama 18.000 euros al Sergas por promover el «esquirolaje»

El sindicato le acusa de obligar a los servicios mínimos a asumir actividad más allá de las urgencias y le reclama 18.000 euros

Concentración de apoyo a profesionales de Radiología del Chuvi delante del Museo MARCO, en Vigo, dentro de la huelga indefinida para demandar refuerzos para aliviar la sobrecarga.

Ana Blasco

Marta Fontán

El sindicato médico O’Mega ha llevado al Servizo Galego de Saúde a los tribunales por su actuación durante la huelga de los facultativos del Servicio de Radiodiagnóstico que realizan guardias y que duró un mes, en otoño del año pasado. Le acusa de vulnerar el derecho y la libertad sindical y les reclama una indemnización de 18.000 euros.

El juicio tuvo lugar esta mañana, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo. Los representantes de los trabajadores acusaron a la Dirección del Área Sanitaria de Vigo de tratar de boicotear un paro indefinido que estaba teniendo un amplio seguimiento.

Sostienen que habría emitido una instrucción que promovía el «esquirolaje» al obligar a los profesionales en servicios mínimos a realizar tareas más allá de las urgencias.

El triple de actividad

El texto también invitaría a todos los que no secundaban la huelga a realizar tareas de los que sí la hacían y que no eran las suyas habituales. Además, alegaron que esto implicó que la carga que soportaban los que trabajaban triplicaba la habitual.

En el juicio declararon dos médicas que secundaron el paro y una representante de la Dirección del Área Sanitaria de Vigo, que habría defendido el derecho de los pacientes por delante del de huelga.

