El fuerte viento de Leonardo «marea» al vuelo Gran Canaria-Vigo: diez vueltas y para Santiago

La borrasca Leonardo ha trastocado los planes de los pasajeros que debían aterrizar hoy en Vigo en el vuelo de Binter procedente de Las Palmas de Gran Canaria. Las fuertes rachas de viento obligaron a la tripulación a pensárselo durante bastantes minutos antes de dirigirse al aeropuerto de Peinador.

El avión de Binter tenía que aterrizar en el aeropuerto de Vigo sobre las 13.00 horas. Sin embargo, cuando el avión llegó a la ría de Vigo la tripulación no se dirigió hacia el aeropuerto, sino que se posicionó sobre la ría de Pontevedra, probablemente a la espera de que mejorase el tiempo en Peinador y poder cumplir con la máxima de safety first (la seguridad es lo primero) a la hora de decidirse a tomar tierra en Vigo.

La tripulación tuvo bastante paciencia y probablemente confiaba en que en algún momento las fuertes rachas de viento cruzado que se registraban en ese momento en el aeropuerto de Vigo amainasen, ya que hicieron una espera de diez vueltas haciendo círculos sobre Pontevedra, Sanxenxo, O Grove y Cambados.

El avión de Binter realizó una espera de más de diez minutos sobre la ría de Pontevedra por el mal tiempo. / FR

Finalmente, tras más de diez minutos sobrevolando la ría de Pontevedra y parte de la de Arousa, la tripulación de Binter acabó poniendo rumbo a Santiago, donde sí puedo aterrizar.

Probablemente, la compañía transportará por carretera tanto a los viajeros de ese vuelo que iban para Vigo como a los que esperaban en Peinador para salir hacia Canarias, que tendrán que ser transportados a Santiago para tomar el avión.