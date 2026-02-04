Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»

Los gimnasios proliferan en la ciudad y están a punto de rozar los cien. El fitness está de moda, ya sea con entrenamientos personalizados o asistiendo por libre a centros que forman parte de grandes cadenas. En este momento, casi todos los barrios de la urbe cuentan con opciones para hacer deporte en interiores.

En octubre del pasado año se anunció la llegada de dos nuevos. Uno en el centro comercial Travesía y otro en Areal, en el antiguo Coliseum. Ninguno de los dos se estrenó todavía, pese a los vivaces anuncios que en su exterior rezan «¡Próxima apertura!».

El primero de ellos pertenece a la multinacional VivaGym, que ya tiene dos en Vigo, el de María Berdiales y el de Plaza Elíptica. El objetivo inicial era que se pusiese en funcionamiento antes de que acabase el año. De hecho, al poco de anunciarse, la firma lanzó ofertas que reducían considerablemente el precio con la inscripción anticipada. Con estas se podía, por ejemplo, pagar solo 19,90 euros al mes.

El de Areal es un Synergym, empresa que ya funciona en Areal y Pizarro. Hoy mismo tienen en su web una oferta para pagar 29 euros al mes y no 34, además de la matrícula gratis. No se sabe cuándo abrirá, pero la primera fecha estipulada fue para agosto de 2025. Con todo, en este caso señalan que «no se paga hasta la apertura».

Sin alternativas

No fue así la condición del que ¿en el futuro? se ubicará en el Travesía. Decenas de personas pagaron la matrícula para obtener la reducción de precio y se toparon con que no podían hacer uso de sus servicios. Les indicaron que podrían ir en diciembre y al acudir a preguntar a las oficinas les dieron una nuevo plazo: finales de marzo. Por el momento, tal y como dicen, ninguno pudo obtener una devolución del dinero, por lo que varios afectados decidieron poner una queja en consumo.

Abraham Roca es uno de los presuntamente estafados: «En octubre vi la oferta y me apetecía un cambio. Me di de baja en mi gimnasio habitual y me inscribí pensando que a lo más tardar estaría en diciembre», relata. Al ver que el tiempo pasaba y todo seguía igual acudió a las oficinas que tiene la empresa en el centro comercial Gran Vía. Preguntó si al menos podía hacer uso de otros locales de la franquicia en Vigo, pero le indicaron que para ello tendría que pagar más.

Otra interesada explica que sufrió las mismas circunstancias y que al intentar darse de baja «la app solo permite seleccionar julio de 2026».