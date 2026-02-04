Un concierto en Bouzas para ayudar al pequeño Mauri

El Liceo Marítimo de Bouzas acoge el viernes 27 de febrero desde las 19.00 horas un concierto solidario del Grupo de Cuerdas en beneficio de Mauri y la investigación de la enfermedad de Alexander. Se trata una cita musical abierta a toda la ciudadanía, en la que la música se convierte en un vehículo de apoyo, visibilidad y compromiso. La entrada será libre hasta completar aforo.

La familia del pequeño informa de que, durante el concierto, se agradecerán donativos voluntarios a la cuenta de la Asociación Española de Enfermos de Alexander (AEEA; ES26 2100 4790 4502 0046 2462, con el concepto «Donación Mauri»), entidad dedicada a impulsar la investigación y el acompañamiento a las familias afectadas.

Cartel del concierto solidario en Bouzas en favor de Mauri. / FdV

Mauri es un niño de 3 años con la enfermedad de Alexander, neurodegenerativa, ultrarrara y sin cura. Desde el diagnóstico, su familia inició una lucha constante, siendo la investigación la única vía. El Grupo de Cordas ofrece este concierto solidario demostrando que «la música puede ser una herramienta de sensibilización y apoyo, sumándose a @unacuraparamauri (Instagram) en favor de la investigación».