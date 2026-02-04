Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fusión de concellosProhibición redes menoresQuince días más de lluviaCompra de SysproAsesinato machista en MosFichajes Celta
instagramlinkedin

El Concello de Vigo celebrará el 8-M con visitas guiadas en el Pazo de Castrelos: fechas y cómo participar

Pretende «reconocer la presencia, trabajo e influencia» de mujeres que dirigieron, impulsaron y habitaron este espacio

Jardines del Pazo de Castrelos, con el edificio al fondo.

Jardines del Pazo de Castrelos, con el edificio al fondo. / Jose Lores

Borja Melchor

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Concello organiza visitas guiadas centradas en las figuras femeninas que dirigieron, impulsaron y habitaron el Pazo de Castrelos. La iniciativa pretende visibilizar «el papel fundamental que desempeñaron a lo largo de la historia del pazo más importante de Galicia» y «reconocer su presencia, trabajo e influencia».

Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que el recorrido permitirá conocer a protagonistas «muy significativas», como Joaquina Montenegro, quien dio nombre a la Finca de la Marquesa; Mariana White, esposa del último marqués de Valladares; o Antonia Bañuelos, llegada al pazo en el siglo XX, segunda esposa del marqués de Alcedo y «una de las primeras profesionales que hubo en España», entre otras.

Noticias relacionadas y más

Las visitas se celebrarán todos los miércoles del mes de marzo y serán «completamente gratuitas». Para participar, será necesario inscribirse previamente con el fin de organizar grupos de hasta 30 personas. Con esta propuesta, el Concello quiere «seguir poniendo de relieve el papel tan notable de tantas mujeres en la ciudad de Vigo durante la historia de la ciudad».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  3. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  4. Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
  5. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  6. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  7. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  8. Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo

El Puerto culmina con éxito la operativa del «María Francisca» tras el corrimiento de carga

Caballero reitera el respaldo municipal a la Asociación Española Contra el Cáncer

Caballero reitera el respaldo municipal a la Asociación Española Contra el Cáncer

El fuerte viento de Leonardo «marea» al vuelo Gran Canaria-Vigo: diez vueltas y para Santiago

El fuerte viento de Leonardo «marea» al vuelo Gran Canaria-Vigo: diez vueltas y para Santiago

El Concello de Vigo celebrará el 8-M con visitas guiadas en el Pazo de Castrelos: fechas y cómo participar

Justificantes y «triquiñuelas» para saltarse Educación Física

Justificantes y «triquiñuelas» para saltarse Educación Física

Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»

Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»

Caballero desvela otros tres Vigueses Distinguidos de este año

Caballero desvela otros tres Vigueses Distinguidos de este año

Leixões saca músculo frente a Vigo como puerto base de trasatlánticos: TUI Cruises amplía sus cruceros desde Oporto

Leixões saca músculo frente a Vigo como puerto base de trasatlánticos: TUI Cruises amplía sus cruceros desde Oporto
Tracking Pixel Contents