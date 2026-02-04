El Concello de Vigo celebrará el 8-M con visitas guiadas en el Pazo de Castrelos: fechas y cómo participar
Pretende «reconocer la presencia, trabajo e influencia» de mujeres que dirigieron, impulsaron y habitaron este espacio
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Concello organiza visitas guiadas centradas en las figuras femeninas que dirigieron, impulsaron y habitaron el Pazo de Castrelos. La iniciativa pretende visibilizar «el papel fundamental que desempeñaron a lo largo de la historia del pazo más importante de Galicia» y «reconocer su presencia, trabajo e influencia».
Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que el recorrido permitirá conocer a protagonistas «muy significativas», como Joaquina Montenegro, quien dio nombre a la Finca de la Marquesa; Mariana White, esposa del último marqués de Valladares; o Antonia Bañuelos, llegada al pazo en el siglo XX, segunda esposa del marqués de Alcedo y «una de las primeras profesionales que hubo en España», entre otras.
Las visitas se celebrarán todos los miércoles del mes de marzo y serán «completamente gratuitas». Para participar, será necesario inscribirse previamente con el fin de organizar grupos de hasta 30 personas. Con esta propuesta, el Concello quiere «seguir poniendo de relieve el papel tan notable de tantas mujeres en la ciudad de Vigo durante la historia de la ciudad».
