Compromiso con la Iglesia para conservar el patrimonio

El alcalde, Abel Caballero, mantuvo una reunión con el secretario de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural en la Conferencia Episcopal Española, Pablo Delclaux, y cargos de la Diócesis de Tui-Vigo en la que garantizó la cooperación municipal para la conservación del patrimonio eclesiástico, con la restauración de edificios e iglesias. Vigo acogerá, además, en junio, unas jornadas sobre los «tesoros» culturales de la Iglesia.