Compromiso con la Iglesia para conservar el patrimonio
El alcalde, Abel Caballero, mantuvo una reunión con el secretario de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural en la Conferencia Episcopal Española, Pablo Delclaux, y cargos de la Diócesis de Tui-Vigo en la que garantizó la cooperación municipal para la conservación del patrimonio eclesiástico, con la restauración de edificios e iglesias. Vigo acogerá, además, en junio, unas jornadas sobre los «tesoros» culturales de la Iglesia.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»