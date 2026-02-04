Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caballero reitera el respaldo municipal a la Asociación Española Contra el Cáncer

El alcalde visitó la sede de la entidad en la calle Venezuela con motivo del Día Mundial contra el Cáncer y puso en valor su labor gratuita con pacientes y familias

Caballero, durante la visita a la sede esta mañana.

Caballero, durante la visita a la sede esta mañana. / FDV

R. V.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró este miércoles el apoyo del Concello a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) durante una visita a las instalaciones que la entidad mantiene en la calle Venezuela, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

En el recorrido por la delegación de Vigo participaron también la concejalía de Política Social y responsables de la organización en la provincia. Por parte de la AECC asistieron la presidenta provincial, Ana García, y la vicepresidenta, María Esperanza Fernández, además del gerente, Adolfo Santos, y la vocal Rocío Durán.

Durante la visita, profesionales y voluntariado explicaron al regidor el trabajo gratuito que desarrollan con personas con cáncer y sus familias, así como los servicios de acompañamiento y apoyo que presta la asociación. Caballero trasladó a la entidad el compromiso del Concello y les pidió que cuenten con la administración local: «Contade con nós no que necesitedes».

El alcalde también subrayó el papel social de la AECC en la ciudad y destacó la relevancia de su actividad y su colaboración con otras entidades del ámbito social. En ese sentido, hizo referencia a iniciativas solidarias como Bicos de Papel, a la que —según indicó— se le cede temporalmente un espacio para desarrollar actividades, y les trasladó su reconocimiento: «Formades parte tan sensible da sociedade e as persoas venvos extraordinariamente».

