La borrasca Kristin deja su huella en el Tren Celta entre Vigo y Oporto: limitación a 60 km/h en más de la mitad de su recorrido

Días complicados para el transporte ferroviario por toda la península Ibérica. Las sucesivas borrascas que han impactado en Galicia han dejado decenas de incidencias durante las últimas dos semanas: limitaciones de velocidad por vientos laterales, cierres preventivos ante posibles crecidas del río o «arrollamientos de piedras» como el vivido en un Alvia el lunes 26 de enero.

Sin embargo, en ningún caso ha llegado al extremo vivido en Portugal. El paso de la borrasca Kristin ha provocado al menos nueve fallecidos y cientos de percances en el país vecino, obligando a decretar el estado de calamidad hasta este domingo. El Gobierno de Luís Montenegro anunció el martes la liberación de los peajes en cuatro autopistas de las zonas afectadas. La medida, que será costeada en un 30% por la concesionaria durante una semana, busca evitar que los conductores transiten por vías secundarias.

Pero si el transporte por carretera preocupa, en el caso del ferrocarril se han tomado medidas de máxima prevención. La Linha do Norte que comunica Oporto, Coímbra, Leiría y Lisboa estuvo cerrada al tráfico de Alfa Pendular y otros servicios durante cuatro jornadas. Sin embargo, continúa clausurada la Linha do Douro entre Régua y Pocinho la Linha do Oeste.

Trabajos de Infraestruturas de Portugal tras el paso de Kristin / Infraestruturas de Portugal

Medidas en el Tren Celta

Hacia el norte también se han tomado medidas en la Linha do Minho que recorre el Tren Celta para conectar Vigo y Oporto. El único servicio internacional entre Galicia y Portugal ha visto limitada su velocidad en 90,77 de los 175,2 kilómetros de recorrido entre las estaciones de Campanhã y Guixar. Según el cuadro de marchas distribuido por Comboios de Portugal, los camellos de la serie 592 deben circular a un máximo de 60 kilómetros por hora entre Valença do Minho y Nine (90,5 kilómetros) y el acceso a la estación de Oporto. En el primero de los tramos el trazado discurre en paralelo a la costa y la desembocadura del Miño, lo que aumenta su exposición a los fenómenos metereológicos adversos.

Tal y como explican fuentes del sector éste es el modus operandi en el país vecino para este tipo de situaciones. Mientras que Adif abre incidencias en puntos concretos tras recibir la notificación por parte de los maquinistas o demás personal, en Portugal se opta por un formato menos específico. De esta forma las limitaciones se pueden extender por decenas de kilómetros, generando retrasos de más de media hora.