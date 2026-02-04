El BNG reclama cooperación entre Xunta y Concello para desbloquear la ETEA y el Campus do Mar
Los nacionalistas piden que el convenio del PS-1 sea un «punto e á parte» y critican la «batalla de selfies» entre PP y PSOE por un proyecto que, recuerdan, sigue sin avances desde 2002
El BNG de Vigo reclamó este martes una cooperación institucional «real» entre Xunta y Concello para desbloquear la recuperación de la ETEA y la puesta en marcha del Campus do Mar, y pidió el fin de la «batalla estéril de egos, selfies e logotipos» que, a su juicio, mantiene el proyecto en punto muerto.
El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, sostuvo que el cruce de reproches entre PP y PSOE «non lle serve absolutamente para nada á cidade nin ao barrio de Teis» y que únicamente contribuye a prolongar una «parálise inxustificábel» en una actuación que el BNG considera estratégica para Vigo y para Galicia.
La formación recordó que se trata de un ámbito abandonado por los militares en 2002, con un proyecto sectorial aprobado en 2012, y que más de dos décadas después sigue sin avances que transformen el espacio. «O balance é demoledor: máis de dúas décadas perdidas e ningunha actuación transformadora que faga realidade o Campus do Mar», afirmó Igrexas.
En el caso de la Xunta del PP, el portavoz nacionalista aseguró que «o único feito concreto materializado en todo este tempo polo Goberno galego foi a apertura duns aseos públicos», un balance que atribuye al desinterés y a la falta de ambición política en torno a un proyecto que, insistió, debería servir para convertir la zona en un polo de investigación vinculado a la economía azul. Según su diagnóstico, el desarrollo de la ETEA «xa vai moi tarde» y Vigo ha perdido oportunidades durante los últimos años para posicionarse como referente de innovación.
«PP e PSOE non poden seguir ofrecendo á cidadanía promesas incumpridas, infografías e anuncios baleiros mentres o proxecto continúa encallado», denunció Igrexas, que insistió en que la recuperación de la ETEA no puede «seguir secuestrada pola propaganda nin polos conflitos partidarios».
En este contexto, el BNG reclama compromisos verificables y un calendario de actuaciones. Para Igrexas, la firma anunciada para la próxima semana del convenio de colaboración entre Xunta, Concello y Zona Franca para la urbanización del PS-1 debe marcar «un punto de inflexión, un verdadeiro punto e á parte» que ponga fin a la confrontación.
«Pedimos que PP e PSOE deixen de utilizar a ETEA como un photocall para posados e selfies e comecen a dar pasos de verdade para devolver este ámbito á veciñanza de Teis e ao conxunto das viguesas e vigueses», concluyó el portavoz nacionalista.
