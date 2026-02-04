Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige movilizar las miles de viviendas vacías

El BNG de Vigo insiste en reclamar al gobierno local de la ciudad una gestión diferente en materia de vivienda para conseguir, entre otras cosas, movilizar los 22.000 pisos vacíos registrados por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, los nacionalistas recuerdan que existe un informe encargado por el Concello que refleja que Vigo cumple con los criterios de zona tensionada, por lo que urge la solicitud ante los organismos competentes.

