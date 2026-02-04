Una app con sello vigués logra que las heridas cicatricen antes y se infecten menos

Las heridas se curan antes, se infectan menos y la piel alrededor está más protegida. Eso es lo que ha logrado la herramienta creada por el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), una aplicación que usa inteligencia artificial para analizar imágenes de heridas crónicas y ayudar a escoger cuál es el producto más adecuados para un mejor tratamiento. «Decisión experta instantánea al alcalde de cualquier persona», subrayan.

El proyecto de Gradiant y el IISGS nació hace algunos años como Advanced Cutaneous Evaluator (ACE), con la iniciativa de José Manuel Rosendo, supervisor de procesos y cuidados del Área Sanitaria de Pontevedra y vicepresidente de la Sociedad de Heridas de Galicia. Una vez validado el prototipo por profesionales y con el permiso del comité de ética y la Agencia Española del Medicamento, lo probaron con pacientes.

Desarrollaron un ensayo clínico en el que participaron 18 centros de salud del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Nueve continuaron gestionando las heridas crónicas de forma tradicional y los otros nueve lo hicieron apoyados por este nuevo sistema. Los sanitarios tomaban imágenes de la herida a tratar con el móvil y la app, automáticamente, les sugería el uso de un apósito en concreto en base a la evidencia científica, con redes neuronales e IA.

Es un apoyo importante si se tiene en cuenta que hay cientos de tipos de apósitos, que cada poco entran novedades y que hay incompatiblidades de uso. «Requiere un nivel de expertise alto», señala Rosendo. Y no todo el mundo atesora el tiempo de experiencia necesario o tiene compañeros cerca que lo puedan asesorar para que adquiera estos conocimientos. La aplicación le daría ese soporte.

Resultados

Aún no está el informe definitivo, pero Rosendo califica de «prometedores» los resultados que ya han obtenido de este ensayo clínico, que acabó en noviembre. Y es que con las recomendaciones dadas por la aplicación, el tamaño de las heridas se redujo un 33%. Es decir, se curan más rápido. Además, se infectaron en un 32% de ocasiones menos y la protección de la piel que rodea la lesión mejoró un 44%.

Con los beneficios demostrados, este producto de la investigación en el sur de Galicia está casi a punto para transferir la tecnología a contextos reales. En la actualidad, está en fase de certificación como producto sanitario. Para esta nueva etapa en la que se abren a su comercialización, han creado una spin-off y han cambiado la marca. Ahora se denomina KIUR, evaluador cutáneo avanzado.

La idea es emplearlo en el Sergas, ya sea como aplicación corporativa o en la última versión de la historia clínica, el Ianus 5. Además, mantienen conversaciones para una prueba de validación para usarlo en sus residencias y trabajan en una versión para cuidadores principales con productos preventivos.

El pilar del que surge este proyecto fue el Sistema de Información de Cura en Ambiente Húmedo (SICAH), un cambio global en la gestión de estas lesiones aplicado en el Área Sanitaria de Pontevedra, con el que están ahorrando más de medio millón de euros al año desde su implantación y que, ahora, se trabaja para extender a otras áreas sanitarias gallegas.

Equipo

En KIUR, además de Rosendo, trabajan Óscar Pérez García (CEO), Diana Sofía Herrera Valenzuela, Tomás Cardenal, MIguel A. Pérez, Andrés Muñoz, Helena Fernández López, Ana GArcía, José Esperón y Teresa Loureiro.