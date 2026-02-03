La Xunta pone fecha a la firma del convenio para urbanizar la ETEA

La recuperación de la ETEA (antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, en Teis) podrá dar un paso al frente en breve. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, espera firmar la próxima semana con el Concello de Vigo y la Zona Franca el convenio para desarrollar el ámbito PS-1, en el que la Xunta va a invertir 10,5 millones de euros.

Allegue, junto a la delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó hoy las obras que la administración autonómica está desarrollando en el ámbito PS-6. La conselleira recordó que la Xunta viene cumpliendo todos sus compromisos para desarrollar el ámbito PS-1, que supondrá la urbanización y acondicionamiento del viario principal que vertebra la ETEA y la Praza de Armas, así como la dotación de nuevas redes de servicios y conexiones exteriores.

Indicó que, tras el acuerdo alcanzado, «consensuado e validado» por Xunta, Concello y Zona Franca en el verano de 2024, por el que la Administración autonómica comprometió la financiación de la obra al 100 %,ya en mayo de 2025 el Consello da Xunta aprobó el convenio, con una inversión de 10,5 millones de euros.

Allegue se congratuló de que, después de «meses de inacción», el Concello de Vigo aprobara en Xunta de Goberno la pasada semana el convenio del PS-1, «con oito meses de retraso sen saber o motivo». Confía en que ahora el Concello «non poña paus na roda», de modo que «poida iniciarse canto antes a urbanización deste viario que vai ser sufragado pola Xunta, que permitirá o desfrute non só dos veciños de Teis e os vigueses, senón de todos os cidadáns que queiran desfrutar desta contorna».

La única obra en marcha

La conselleira visitó hoy las obras de urbanización del PS6, «as únicas que se están executando neste momento» en los terrenos de la antigua ETEA, con una inversión autonómica de casi 5 millones de euros y que albergarán la futura residencia que construirá la Fundación Amancio Ortega, que gestionará la Xunta.

Allegue, además, destacó que, en este momento, también está abierta la licitación de la construcción y explotación de una cafetería en el ámbito PS-5, para la que las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27 de marzo.